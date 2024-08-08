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巴黎奧運｜哈佛醫科生200米跑奪金創歷史　女飛人為患ADHD及自閉症兄弟讀醫

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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學霸女飛人托瑪斯（Gabrielle Thomas）成史上首個哈佛短跑金牌，為患ADHD及自閉症兄弟讀醫。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/200米短跑金牌/美國女飛人/哈佛女飛人/學霸】美國短跑選手托瑪斯（Gabrielle Thomas）在巴黎奧運會女子200米決賽中，贏得了她的第一面奧運金牌。原來出爐200米女飛人是一名哈佛畢業的學霸，更為了患ADHD及自閉症的兄弟讀醫，究竟這位文武雙全的高材生是怎樣錬成？

金牌得主托瑪斯、聖露西亞的艾菲特（Julien Alfred）奪銀牌及美國布朗（Brittany Brown）得銅牌。（IG圖片）

哈佛女飛人｜一切歸功於她的母親

托瑪斯曾向傳媒透露，這一切都歸功於她的母親。托瑪斯母親是非裔美國人，父親一方是牙買加人，當年母親一邊當餐廳服務員，一邊追求成為教授的夢想，還要獨自撫養她們幾兄弟妹，她表示：「母親在我成長的過程中，以身作則，教會了我如何追逐夢想，取得成功。」

托瑪斯年幼時原是打壘球和踢足球，就讀中學時才加入田徑隊開始跑步，並創造了多項校史紀錄，母親發現了女兒的天賦，鼓勵她往體育這條路發展。托瑪斯一直都喜愛體育，但從沒想過將職業選手作為自己一生的志業。高三那年，托瑪斯不單在州內大賽取得好成績，同時學業成績也很出眾，最終成功收到哈佛大學的體育獎學金入學。這時她才發現，或許課業之外，她在體育也能有一番成就。

最新影片︰

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哈佛女飛人｜讀書初衷是為了家人

入讀名校哈佛大學神經科學與全球健康學系，打從她10歲起就想研究的領域，因為她的雙胞胎哥哥患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）、弟弟則是自閉症患者，促使她想攻讀這門學科來了解、幫助自己家人。

哈佛女飛人｜長春藤最強田徑選手之一

托瑪斯在哈佛就讀3年期間贏得了22個NCAA分區冠軍，包括100米、200米和室內60米等6個不同項目，成為長春藤聯盟最強的田徑選手之一，也得以在課業上取得優秀的成績，最終順利於2019年於哈佛大學畢業。

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哈佛女飛人｜每日到醫院做義工助大眾

托瑪斯對醫療保健的興趣是從她就讀哈佛大學時期開始，當時她主修神經生物學，在透過一門關於美國健康護理系統的課程時，她深刻意識到有色人種的醫療不平等問題。畢業後，她在德州大學奧斯汀分校（University of Texas-Austin）中獲得了公共衛生碩士學位，並且將這些知識應用在了她在診所中的工作中。在奧運會前幾個月，托瑪斯每天花3至6小時練習；晚上，她作為義工身份到一家醫療診所義診，協助沒有購買醫療保險的人士診症，展現她無私的精神。

為夢而跑、為愛而讀！托瑪斯成為史上第一位哈佛畢業生在奧運摘下短跑金牌的壯舉。

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奧運會 運動員 過度活躍症 自閉症 專注力不足 ADHD

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