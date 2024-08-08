運動尖子｜女拔欄王棄考DSE生物科仍考6科37分　獲港大醫科取錄因1原因立志讀醫

▲ 拔萃女書院畢業的白凱文透過港大頂尖運動員入學計劃，入讀港大醫科。

【DSE/JUPAS/拔萃女書院/香港大學醫學院/醫科/田徑跨欄/白凱文】大學聯招（JUPAS）昨日放榜，港大醫學院首次透過港大頂尖運動員入學計劃，取錄18歲田徑跨欄港隊運動員白凱文入讀醫科，更獲發40萬獎學金。白凱文是香港U18及U20的100米跨欄紀錄保持者，亦是拔萃女書院應屆畢業生，選修生物、化學、經濟及數學延伸單元M1，惟生物科考試與亞青賽撞期，最終無奈棄考，但DSE成績仍考獲37分的佳績。

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白凱文剖白當時棄考生物科是相當掙扎，跟家人商量過後才決定棄考：

由於是最後一次可代表香港去U20，對我好重要，加上覺得即使沒有生物科，成績應該仍可以，在其他科努力再努力，故決定在應考經濟科後離港參賽。

而白凱文就算棄考一科，成績仍然非常好；在應考的文憑試科目，亦均考獲5*或以上的佳績，最佳6科高達37分。而亞青賽成績也同樣標青，成功與隊友拿下女子4×100米接力金牌，並在女子100米欄奪第5，可謂文武雙全。

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JUPAS︱白凱文立志讀醫助港運動員

對於立志讀醫的原因，白凱文自言與身為運動員有關，「身為運動員難免遭受傷患，逐漸萌生從醫想法」她終透過TADAS入讀港大內外全科醫學士，令她夢想成真，未來盼多研究傷後復原、運動醫學等，

運動員多接觸物理治療師，較少面對運動醫學專家，希望以這個身份幫助更多香港運動員。

而她也曾經到醫院參與體驗活動，跟隨醫生近距離觀察日常工作讓她對醫生專業精神肅然起敬。「（醫生）即使非常忙碌、甚至沒時間用膳，仍耐心聆聽幫助病人」。

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JUPAS︱白凱文盼雙綫發展

讀醫極度忙碌，但白凱文都不會放棄田徑，她希望雙綫發展，「同時兼顧醫科學業與運動，相信只要分配好時間、保持專注自律便能應付」，

她坦言「會勇敢接受挑戰，鼓勵自己不要好放棄，因為我的目標很清晰，希望兩方面都做得好。」惟坦言田徑目標都訂立在2026年前，如代表香港出戰世大運、亞錦賽等，並刷新個人最佳紀錄，因之後要醫科實習，或不可再每周訓練4至5日，但仍將盡量保持狀態。

JUPAS︱白凱文盼2026年前完成田徑目標

白凱文將田徑目標都訂立在2026年前，如代表香港出戰世大運、亞錦賽等，並刷新個人最佳紀錄，因之後要醫科實習，或不可再每周訓練4至5日，但仍將盡量保持狀態。

港大透過TADAS計劃錄取8名「星中之星」運動員，包括剛代表香港出戰巴黎奧運的「小飛魚」張心悅、學界田徑飛人吳君浩、男子花劍港隊楊子加等，其他院校方面，中大今年向11名在游泳、羽毛球等有傑出表現的學生頒發「運動員獎學金」；科大亦為11名在運動領域等展現領導才能學生頒發「非學術入學獎學金」。城大表示「學生運動員學習支援及入學計劃」和「運動員入學計劃」，分別取錄6名新生及27名聯招生。

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