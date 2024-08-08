超市大搜查丨芝士高脂高鈉增高血壓危機　盤點6款較低鈉芝士17款高鈣之選

【芝士／片裝芝士／鈣質／蛋白質／鈉質／加工食物／添加物／超市大搜查】不少人愛吃芝士，而芝士作為奶製品也有著較高的鈣質含量，有利於骨骼健康；惟常見的片裝芝士屬於加工芝士，除了含有較多添加物外，其鈉含量也較高。為此，TOPick檢視了市面21款常見片裝芝士，當中不乏高鈣低鈉之選，供大家參考。此外，坊間有指「片裝芝士」的芝士原料含量不高，並不屬於真正的芝士，TOPick亦訪問了澳州註冊營養師Jim Lau，為大家解答「真假芝士」的迷思。

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21款常見片裝芝士

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根據食物安全中心（食安中心）指引，每100克固體食物含不少於240毫克鈣質即屬「高鈣食物」，針對以上多款片裝芝士，可見大部分款式為高鈣選擇

有部份為較低鈉選擇（每100克低於1000毫克鈉質），包括：

總統牌 漢堡車打芝士

總統牌 馬蘇里拉芝士

Crystal Farms 薄片瑞士芝士

EMBORG 紫堡牌高打片裝芝士

EMBORG 紫堡牌伊頓片裝芝士

明治 北海道十勝芝士片

據食安中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加患上胃癌的風險。

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動，就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。

肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

拆解「真假芝士」迷思

澳州註冊營養師Jim Lau受訪指出，一般芝士和片裝芝士在製作過程和成分上有著顯著差異。一般芝士是指傳統製法的天然芝士，如車打（Cheddar）、高達（Gouda）、帕瑪森（Parmesan）等，主要由牛奶、發酵菌、凝乳酶和鹽所製成，經過發酵和熟成過程產生獨特風味和質地；片裝芝士通常是一種加工芝士（processed cheese），主要由天然芝士與其他成分混合、均質化後所製成，例如乳化劑、鹽、添加物、防腐劑等。

針對坊間有指片裝芝士不屬於真正的芝士，Jim Lau解釋，片裝芝士比起一般芝士更加耐放，擁有較長的保質期，亦更容易融化，但它仍然含有一定量的芝士，故此不存在所謂「真假芝士」之別。

Jim Lau續指，片裝芝士通常含有較多的鹽分和添加物，例如乳酸菌、乳化劑、非脂肪乳固形物、色素、防腐劑等，故其營養成分一般會較天然芝士低；此外，片裝芝士可能含有更多的飽和脂肪和鈉，但蛋白質含量可能較低，相反天然芝士通常含有較高的蛋白質和鈣，但不含人工添加物。

分析3種添加物好壞處

TOPick在搜羅各款片裝芝士時發現，不少款式都含有乳化劑、非脂肪乳固形物和婀娜多色素，為此Jim Lau幫大家分析以上3種添加物的好壞處。

乳化劑：主要用於維持水分和油份混合，在食品加工中尤其重要，常見乳化劑種類包括卵磷脂和單甘油酯。其好處是能夠改善食物的質地和口感，在片裝芝士上能夠呈現更均勻的口感，亦令其易於融化；但人體攝取過多乳化劑或會影響消化系統，導致肚痛腹瀉等腸胃不適。此外，過往有研究指出，部分乳化劑種類會破壞腸道菌群的平衡。

在以上21款片裝芝士中，有3款不含乳化劑，包括：

Crystal Farms 薄片瑞士芝士

EMBORG 紫堡牌高打片裝芝士

EMBORG 紫堡牌伊頓片裝芝士

非脂肪乳固形物：主要指牛奶中的蛋白質、乳糖和礦物質，但不包括脂肪部分。非脂肪乳固形物能夠增加食品的蛋白質和鈣含量，有利於維持骨骼健康；但對於乳糖不耐症患者，非脂肪乳固形物當中的乳糖或會引發不適反應，如腹脹、腹瀉等。

婀娜多色素：屬於一種人工色素，主要用於添加食物中黃至橙的顏色，增加其視覺上的質感，從而提升消費者對產品的食慾。但由於婀娜多色素作為人工色素，有機會導致過敏反應或行為問題，尤其是對於兒童，長期攝取大量人工色素可能對健康產生潛在風險。

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