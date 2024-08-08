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巴黎奧運｜全紅嬋同款膠拖鞋淘寶熱賣　最平$4最貴$700商家趁機趕促銷

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全紅嬋同款拖鞋淘寶熱賣，最平$4最貴近$700，搶購潮被網民稱免費冠軍代言。

【巴黎奧運/全紅嬋/醜魚拖鞋/全紅嬋同款拖鞋/黃色洞洞鞋/淘寶/中國跳水隊】巴黎奧運令不少運動員成為熱話，當中最引起迴響的就是施展「水花消失術」的全紅嬋，而她腳上兩款「醜魚拖鞋」和「黃色洞洞鞋」也跟著爆紅，登上淘寶熱搜，現時2款拖鞋在淘寶上的售價為¥3.9（約港幣$4）至¥639（約港幣$695）不等。

「醜魚拖鞋」一度登上微博和淘寶的熱搜。（微博截圖）

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全紅嬋同款拖鞋｜全紅嬋「醜魚拖鞋」成熱搜

17歲國家跳水隊運動員全紅嬋和18歲拍檔陳芋汐在巴黎奧運女子雙人10米高台跳水決賽摘金，同時又在單人10米跳水中包辦金銀牌，全紅嬋更成功衛冕冠軍。賽後，全紅嬋腳上的「戰鞋」成為熱話，帶摯「醜魚拖鞋」一度登上微博和淘寶的熱搜。

據悉，「全紅嬋同款拖鞋」在淘寶熱搜的熱度有686.8萬，相關商品198件，一周內相關話題熱度上升113%。全紅嬋奪冠帶動產品熱賣的現象，更被網民笑指全紅嬋是免費冠軍代言。

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全紅嬋同款拖鞋｜「黃色洞洞鞋」同樣引起討論

除了「醜魚拖鞋」外，全紅嬋在單人10米跳水時穿著的「黃色洞洞鞋」也引起了搶購潮，小編發現淘寶多間商店已有售同款拖鞋。不過「洞洞鞋」的熱度不及「醜魚拖鞋」，在淘寶上搜尋「全紅嬋同款」，搜尋結果大多都是「醜魚拖鞋」，部分更是直接用全紅嬋的奧運照片作為商品圖片，如果要找到「洞洞鞋」就需要加上「全紅嬋洞洞鞋」，不過販售該款式的店家相對較少，價錢由¥29.5（約港幣$32）至¥639（約港幣$695）不等。

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全紅嬋同款拖鞋｜商家趁「全紅嬋熱」趕快促銷

而「醜魚拖鞋」的價格則較低，由¥3.9（約港幣$4）至¥90（約港幣$97）不等，據《澎湃新聞》報道，有內地浙江省的義烏工廠老闆看準商機，將同款拖鞋上架至各大網購平台，並增加生產該款拖鞋的數量。他指在奧運跳水冠軍全紅嬋尚未穿之前，該款拖鞋銷量並不太好，非是熱銷款式，故希望能藉此機會促銷。「剛好也想趁這個熱度，把這個產品是不是可以賣得火一點、量可以賣得更多一點」。

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