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猜猜我是誰x巴黎奧運丨重溫霍啟剛盛大世紀婚宴　盤點郭晶晶昔日見招拆招金句

娛樂

發布時間： 3 小時前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2004年，郭晶晶隨中國國家隊與眾金牌運動員訪港。（經濟日報圖片）

由方東昇及黃曉瑩主持《猜猜我是誰》為配合奧運熱潮，推出共11集以「運動」為主題的系列。中國國家隊跳水紅人全紅嬋，前日（8月6日）在巴黎奧運出戰女子10米台單人跳水決賽，再度展現超強「水花消失術」，其中「全十分」一跳更是技驚四座；全紅嬋最終以總分425.6分「嬋」聯冠軍。

年僅17歲便在兩屆奧運斬獲3面金牌，打破師姐伏明霞紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。全紅嬋的卓越表現及成就，在內地及香港掀起跳水熱，為國家隊跳水運動員贏盡好評，連帶以往的跳水代表亦備受關注，其中一位便是昨晚（8月7日）《猜猜我是誰》主角—「跳水皇后」郭晶晶！

內容除圍繞晶晶近年積極行善、關注小朋友及青少年等社會議題，又重溫晶晶在奧運奪金後的訪港趣聞，以及2012年的世紀婚禮盛況。

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昔日片段揭幽默本質

為巴黎奧運任裁判長而屢次成焦點的郭晶晶，與香港非常有緣分。除因為丈夫是港協暨奧委會副會長霍啟剛，身為奧運4金得主的晶晶，早於做運動員時已與香港結緣。

《猜猜我是誰》昨日一集重溫晶晶2004年及2008年奪金後隨國家隊訪港的珍貴片段，晶晶更分別展現其幽默本質及金句實力。2004年，晶晶和其他金牌選手到金舖選購金飾，大批傳媒追訪，街道擠得水泄不通；面對萬人空巷，鎂光燈閃個不停，晶晶以搞笑形式驚嘆記者太多：「有點開始閃得眼睛都花了，本身眼睛就不好。」

2004年奧運後，郭晶晶隨國家隊訪港，被大批香港傳媒追訪。

2008年，盛傳與霍啟剛蜜運的晶晶在訪港記者會成為傳媒焦點，首8條問題中有一半圍繞其私人生活，包括霍啟剛到北京奧運現場看她比賽，及由霍震霆手上領取金牌的感受；對此晶晶以含羞樣腦筋急轉彎謂：「獲得金牌很開心，不管誰頒獎都很開心。」

搞笑的是，由於晶晶實在太搶焦，當時的記者會主持不禁說：「媒體朋友們，今天下午這個發布會，也不是郭晶晶的一個專訪發布會。」認真誇張。

2008年，當時盛傳與霍啟剛蜜運的晶晶在記招成焦點。

晶晶啟剛紀婚宴

節目並播出晶晶與啟剛於2012年11月11日舉行的世紀婚宴，當年的焦點除了一對新人，還有為晶晶任伴娘的跳水好拍檔吳敏霞，星光熠熠的場面亦相當有記憶點。

當中到賀政商、娛樂圈及體壇名人包括，政商界：李嘉誠父子、李兆基、李家誠、李徐子淇、呂志和夫婦、何超瓊、唐英年夫婦、譚惠珠等；影視圈：方逸華、成龍、汪明荃、鍾楚紅、黃錦燊、趙雅芝、曹敏莉、王愛倫、朱凱婷、向海嵐、陳法蓉等；體壇：香港單車名宿黃金寶、牛下女車神李慧詩，晶晶師姐伏明霞與老公梁錦松。

黃金寶及李慧詩出席郭晶晶婚宴。

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