電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】

▲ 政府、中電及港燈都有推出17大電費津貼及資助，最多更可以低至4折繳交電費，津貼最多$1200。

【家電／電費／中電／港燈／電費補貼／電費津貼／電費資助／消費券／用電量／天文台】根據香港天文台指出，今年香港異常炎熱，七月平均最高氣溫32.4度，相信大家最近也要頻頻開冷氣，或需負擔更多的電費開支。為減輕市民負擔，政府、中電及港燈合共推出17大電費津貼及資助，涵蓋基層家庭、學習支援、長者、更換智能設備等資助和服務，最多更可以低至4折繳交電費，津貼最多$1,200，即睇17個計劃的申請方法及詳情！

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電費補貼2024｜A. 政府電費補貼計劃（只限住宅客戶）

電費津貼2024｜1. 政府電費紓緩計劃

政府推出「電費紓緩計劃（2024-25）」，將於2024年1月至2025年12月，為全港每個合資格電力住宅用戶最多$1,200的電費津貼，分24個月發放，即每月$50。電費津貼會直接在電費單內抵銷，如補貼金額多於該期電費，未用的津貼會自動留至其後月份使用。住宅用電登記用戶毋須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

補貼金額 每戶共可獲得$1,200電費紓緩金，分24個月發放（即每月發放$50） 補貼日期 2024年1月至2025年12月，電費紓緩金有效期至2025年12月31日 電費紓緩計劃詳情 【按此】

電費津貼2024｜2. 政府電費補貼計劃

政府於去年6月已開始新一輪電費補貼計劃，電費補貼計劃將向每個合資格電力住宅戶口提供最高$14,000的電費補貼。電費補貼會在每月首日向當日為住宅用戶戶口注入$80，並在第12個月注入$120。

補貼只能用作繳交電費，未用的補貼可以轉撥至其後月份，至2025年12月31日或戶口結束為止。住宅用電登記用戶毋須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

對象 中電用戶：每個月發單

港燈用戶：每2個月發單 補貼金額 每戶共可獲得$1,000電費補貼金（即連續11個月每月注入$80 + 第12個月注入$120） 補貼日期 2023年6月至2024年5月，電費補貼金有效期至2025年12月31日 電費補貼計劃詳情 【按此】

電費補貼2024｜B. 香港電燈有限公司電費補貼計劃

▲ 香港電燈有限公司電費補貼計劃。（香港經濟日報資料相片）

電費津貼2024｜3. 港燈現金券計劃

港燈早前表示將推出「現金券計劃」，向有需要人士派發$200現金券，對象為參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，預料將有1萬個家庭受惠，每戶將獲發200元現金券，以購買日常用品。

電費津貼2024｜4. 港燈長者電費優惠計劃

▲ 港燈「長者電費優惠計劃」提供電費優惠，每個月最初200度電費四折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。（港燈）

港燈「長者電費優惠計劃」為註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，每個月最初200度電費4折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

申請資格 為香港電燈有限公司註冊住宅客戶

年齡60歲或以上

獨居或與同等資格長者同住

現正領取或有資格領取綜合社會保障援助 申請辦法 申請人可將填妥的申請表格【點擊下載】，連同居住單位的電費單及表格所列之其他所需證明文件遞交所屬區內的審核中心或透過其他社會服務機構轉介申請。 ＊為避免重覆申請，請於區內審核中心辦理申請。 申請所須文件 身份證明文件

經濟證明文件，如領取綜援證明、銀行存摺/月結單

居住證明，如屋證（公屋住戶證明）、業主證明信、單位電費單

按金收據正本 港燈長者電費優惠計劃詳情 【按此】

電費津貼2024｜5. 港燈殘疾人士電費優惠計劃

港燈推出「殘疾人士電費優惠計劃」，只要是註冊住宅客戶，申請人或其家人現正領取綜合社會保障援助的傷殘人士標準金額或傷殘津貼及符合資格領取綜合社會保障援助，即可申請電費優惠計劃，享有每個月最初200度電費四折優惠，並豁免電費按金及最低收費。

申請資格 為香港電燈有限公司註冊住宅客戶

申請人或其家人現正領取綜合社會保障援助的傷殘人士標準金額

申請人或其家人現正領取傷殘津貼，及符合資格領取綜合社會保障援助 申請辦法 申請人可將填妥的申請表格【點擊下載】，連同居住單位的電費單及表格所列之其他所需證明文件遞交所屬區內的審核中心或透過其他社會服務機構轉介申請。 ＊為避免重覆申請，請於區內審核中心辦理申請。 殘疾人士電費優惠計劃詳情 【按此】

電費津貼2024｜6. 港燈單親家庭電費優惠計劃

港燈的「單親家庭電費優惠計劃」旨在為單親家庭提供電費補貼，申請人只需符合港燈的註冊住宅客戶及現正領取綜援單親補助金2項條件便可申請，可獲每月最初200度電費4折優惠，並豁免電費按金及最低收費。加入計劃的客戶須每兩年向審核中心申請覆核。加入計劃的客戶須每兩年向審核中心申請覆核，以確保是否仍然符合資格。逾期未辦理覆核手續的客戶，電費優惠會被終止。

申請資格 為香港電燈有限公司註冊住宅客戶

現正領取綜合社會保障援助的單親補助金 申請辦法 申請人可將填妥的申請表格【點擊下載】，連同居住單位的電費單及表格所列之其他所需證明文件遞交所屬區內的審核中心或透過其他社會服務機構轉介申請。 ＊為避免重覆申請，請於區內審核中心辦理申請。 單親家庭電費優惠計劃詳情 【按此】

電費津貼2024｜7. 港燈失業人士電費優惠計劃

「失業人士電費優惠計劃」是港燈為失業人士提供電費資助的計劃，只要是港燈註冊住宅客戶及現正領取綜援的失業人士，並且齡為15至59歲（不包括15至21歲接受全日制教育人士），即可申請並享有每月最初200度電費4折優惠，並豁免電費按金及最低收費。加入計劃的客戶須每年向審核中心申請覆核。

申請資格 為香港電燈有限公司註冊住宅客戶

現正領取綜合社會保障援助的失業人士（年齡為15至59歲，但不包括15至21歲接受全日制教育人士） 申請辦法 申請人可將填妥的申請表格【點擊下載】，連同居住單位的電費單及表格所列之其他所需證明文件遞交所屬區內的審核中心或透過其他社會服務機構轉介申請。為避免重覆申請，請於區內審核中心辦理申請。 ＊為避免重覆申請，請於區內審核中心辦理申請。 失業人士電費優惠詳情 【按此】

電費津貼2024｜8. 港燈劏房租戶電費津貼

「劏房租戶電費津貼計劃」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼，料惠及1,200戶。即是未安裝獨立港燈電表，只要其中1位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

申請資格 港燈供電範圍內未安裝獨立港燈電表的劏房租戶，以及符合以下資格： 其中1位成員持有長者咭；或

其中1位成員領取以下最少一項香港特區政府援助，包括綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼，或幼稚園及幼兒中心學費減免；或

正在申請公共租住房屋（公屋）並持有由香港房屋委員會發出印有申請編號及登記日期的藍卡；或

為審核中心或區議員轉介的低收入住戶（俗稱「N無住戶」）或有經濟困難住戶 申請辦法 攜同所需證明文件親臨審核中心遞交申請表【點擊下載】，審核中心將轉介合資格申請予港燈。港燈審批申請，並安排發放津貼至申請人的銀行戶口。 申請所須文件 香港身份證或護照正本

劏房租約正本或在申請日前三個月的租金收據正本

申請人資格的證明文件正本

申請人名下的本地個人港元儲蓄 ／往來銀行戶口的銀行存摺首頁、銀行月結單或銀行信件的副本 劏房租戶電費津貼詳情 【按此】

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電費津貼2024｜9. 港燈劏房重鋪線路資助

「劏房重鋪線路資助」資助劏房租戶或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表，上限每間劏房$15,000。申請須由港燈供電範圍內未安裝獨立港燈電表的劏房租戶或其業主遞交，並覆蓋申請單位內所有劏房，並得到所有相關劏房租戶和業主同意。

▲ 港燈「劏房重鋪線路資助」資助劏房租戶或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表。（港燈）

此外，申請人須符合單位內任何一個租戶的任何一位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

申請資格 其中1位成員持有長者咭；或

其中1位成員領取以下最少一項香港特區政府援助，包括綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼，或幼稚園及幼兒中心學費減免；或

正在申請公共租住房屋（公屋）並持有由香港房屋委員會發出印有申請編號及登記日期的藍卡；或

為審核中心或區議員轉介的低收入住戶（俗稱「N無住戶」）或有經濟困難住戶 申請辦法 透過電郵或郵寄遞交申請表【點擊下載】至港燈。港燈安排實地視察再審批申請，並安排重鋪線路工程及安裝港燈獨立電表。 劏房重鋪線路資助詳情 【按此】

電費津貼2024｜10. 港燈節能設備資助計劃

「節能設備資助計劃」資助非住宅客戶更換節能設備，以提升能源效益。只要是非住宅或最高負荷電力賬戶供電地址所覆蓋的處所，並須在開展項目前已完成由港燈進行的能源審核，即可以整套承包形式更換LED燈膽、筒燈、光管、燈帶、燈盤；一級能源標籤冷氣機（不適用於《強制性能源效益標籤計劃》的高效能冷氣設備）。資助額為項目費用的50%，處所資助上限為$150,000。

資助額為項目費用的50%，但受限於下列上限：

每個合資格處所資助上限為港幣15萬元

每個LED燈膽／筒燈上限為港幣20元

每個LED光管／燈帶／燈盤上限為港幣60元

每部一級能源標籤的冷氣機 （《強制性能源效益標籤計劃》）上限為港幣2,500元

每套不適用於《強制性能源效益標籤計劃》的高效能冷氣設備上限為港幣10,000元

申請資格 申請人須為港燈非住宅供電或最高負荷供電電力賬戶（臨時供電及香港特別行政區政府 電力賬戶除外）的註冊客戶 申請辦法 申請人須於實際費用證明副本的最後正式付款收據日期起計的1年內，將填妥的計劃申請表【點擊下載】與文件完整一併遞交予港燈以作申請 申請所須文件 完工項目的每份實際費用證明副本

項目資助的證明文件

其他有需要的額外項目資料，例如設備目錄、電路圖等 節能設備資助計劃詳情 【按此】

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電費津貼2024｜11. 港燈節能共享資助計劃

港燈「節能共享資助計劃」資助非住宅客戶採用電廚房、乾衣、熱水設備。只要符合類別A、B或C的合資格處所，即可分別獲得上限$100萬；$20萬；或$30萬的全額資助。計劃亦資助過渡性房屋項目及支援弱勢社群的社區設施安裝節能電力設備及家電，並資助社福機構及學校安裝太陽能光伏系統。

申請資格 港燈非住宅或最高負荷電力賬戶（臨時供電及香港特別行政區政府電力賬戶除外）供電地址所覆蓋的處所，並為類別A、B或C的合資格處所【詳情按此】 申請辦法 申請人須將填妥的計劃申請表【點擊下載】與遞交下列文件 申請所須文件 合資格處所經營業務的有效的商業登記、公司註冊證明書或機構／公司註冊／牌照文件／許可證的副本，以作核實身份／資格之用

項目投標／報價者的投標書／報價副本，列明每個項目的明細表

就屬類別B合資格處所，如安裝光伏系統的處所並非申請人擁有，申請人需提供處所擁有人就安裝和營運光伏系統發出的同意書；

項目資助的證明文件；及

其他需要的項目資料，如設備目錄、平面圖等。 節能共享資助詳情 【按此】

電費補貼2024｜C. 中華電力電費補助計劃

▲ 中華電力電費補助計劃。（香港經濟日報資料相片）

電費津貼2024｜12. 中電基層家庭電費補助計劃

中電於2024年透過「中電社區節能基金」撥款5,000萬，向5萬個家庭，包括65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供$600電費資助；以及向2萬個劏房住戶，每戶提供$1,000電費資助。

申請日期：已完結，預計在2024年12月或之前發放資助。

申請資格類別 詳情 1. 65歲或以上獨居／雙老長者 必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，同時必須正在領取綜援或長者生活津貼 2. 低收入家庭 必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，同時必須正在領取在職家庭津貼／綜援／全額學校書簿津貼／幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費 3. 殘疾人士 必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，同時必須持有殘疾人士登記證或正在領取綜合社會保障援助計劃的交通補助金或公共福利金計劃的傷殘津貼 4. 劏房住戶 必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，同時必須居住於環境惡劣的分間樓宇單位（俗稱「劏房」）;居住單位內沒有獨立的中電電錶 申請辦法 受惠人士必須經由已參與本計劃的社福機構或立法會議員或區議員提名及遞交申請

由社福機構或立法會議員或區議員核實受惠人士的資格，再由中電審批申請 申請所須文件 長者、低收入家庭及殘疾人士類別： 受惠人士香港身份證

電費單副本（需完整顯示居住地址、電力賬戶註冊客戶英文姓名及編賬號碼）

根據申請類別提供相關的證明文件及編號 劏房住戶類別： 受惠人士香港身份證

居住地址證明

個人港元儲蓄賬戶的銀行副本（銀行存摺首頁、月結單或電子月結單） 中電基層家庭電費補助詳情 【按此】

電費津貼2024｜13. 中電消費券計劃

▲ 中電消費券計劃無須額外申請。（中電）

中電於2024年再度推出總值5,800萬港元的「中電消費券計劃」，向近58萬個家庭，每戶派發總值100港元（兩張面值50港元）的消費券，支援弱勢社群，同時刺激本地消費，加速經濟復甦。受惠家庭可於超過2,500間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券，為期6個月。

【按此下載參與商戶名單】

電費津貼2024｜14. 中電「全心傳電計劃」

中電為「全心傳電計劃」是為中電客戶而設的獎賞計劃，只要成為成「度度賞」會員，透過慳電、選用電子服務及參加「全心傳電」舉辦的活動賺取度度分，即可兌換家居產品和服務等獎賞，全年更可賺取高達150,000度度分！

申請辦法 成為「全心傳電」會員 賺取度度分 【按此查看詳情】 全心傳電計劃詳情 【按此查看詳情】

電費津貼2024｜15. 中電資助劏房單位重鋪電線計劃

「中電社區節能基金」會資助合資格的劏房單位重新鋪設電線，以便為安裝獨立電錶，為劏房住戶改善家居安全及居住環境。

申請資格 申請人必須為分間樓宇單位（下稱「劏房」）的業主或租戶，該單位乃位於由中電供電的樓宇。

該單位是環境惡劣的劏房單位，且劏房未有安裝獨立的中電電錶。

每個劏房都必須設有獨立門戶，業主須得到上升總線擁有人的同意進行重鋪電線工程。

必須是該單位的中電註冊客戶，或得到該註冊客戶的同意。

所有申請必須得到業主同意。每個電力賬戶登記地址只可獲一次此項計劃資助。 申請辦法 申請人可攜同電費單到中電指定社區夥伴填寫此申請表【指定社區夥伴名單】

中電收到申請表後，會委託承辦商視察單位。

申請如獲批核，會由註冊電業承辦商處理整項工程，包括: 重鋪電線、檢查裝置、簽發完工證明書，以及由中電安裝獨立電錶。 資助劏房單位重鋪電線詳情 【按此】

電費津貼2024｜16. 中電支援過渡性房屋住戶計劃

中電的「支援過渡性房屋住戶」撥款400萬，向2,000個過渡性房屋住戶提供每戶$2,000的節能電器資助。計劃不接受公開申請，詳情可向過渡性房屋負責人查詢。

電費津貼2024｜17. 中電電子學習支援計劃計劃

「電子學習支援計劃」透過社區節能基金撥款過570萬資助，向超過1,600名來自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括平板電腦（iPad）、流動無線 Wi-Fi 分享器及上網數據卡等，支援同學電子學習的需要。

為增加青少年對可持續發展和社會責任的認識，中華電力將撥款140萬港元舉辦比賽，邀請大專生構思能為基層家庭提升能源效益的創意方案。得獎項目將獲資助，將方案落實試行。

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