青年宿舍｜「琇居」提供672個宿位月租3500元起　租戶每年須做200小時義工

▲ 「琇居」共提供336間二人房。（彭大偉攝）

政府上周五（2日）批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」。計劃下第四個獲批項目「琇居」位於天水圍，由天水圍居民服務協會基金會有限公司與億京發展及策劃有限公司合作推出，提供336個房間，可提供672個宿位，月租為平均每月3,500港元，計劃公布首星期已有近百人申請，料10月可供租户入住。入住「琇居」的青年每年須參與至少200小時社區或志願服務，基金會主席梁志祥稱，已聯絡區內關愛隊及社區組織合作，冀青年租戶多關心社區，提升對社區的歸屬感。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

「琇居」共提供336個二人房間，單位平均291平方呎，宿位月租平均3,500元，實際租金按樓層及景觀調整，最低為每月3400元，最高為每月3700元，設有健身室、共享空間等設施。申請者須為18至30歲在職青年，並符合收入及資產上限等要求。單人申請，即1人床位2人共居單位，月入不可超過2.8萬元，總資產淨值不可超過39.8萬元；雙人申請，即2人共居單位，月入不可超過5.6萬元，總資產淨值上限為79.6萬元。

基金會將成立「申請及評核委員會」，就申請進行遴選，採用「計分制」將青年宿舍的單位編配予符合申請資格的申請人。項目行政總監蔡承憲指，委員會會就申請人的家庭背景、現時居住環境、需要宿舍的迫切性及對宿舍的看法，評估申請人是否適合入住宿舍。經初步核對資料後，委員會會按單位空缺及入表次序，邀請全部或部分申請人出席面談。

入住「琇居」的青年每年須參與至少200小時社區或志願服務。梁志祥稱，已聯絡區內關愛隊、青年和社區組織等合作，提供服務機會，料入住青年將集中服務天水圍的弱勢社群、青年和長者等。他指，曾與元朗民政專員討論，為關愛隊做義工可否計入社區時數，形容答案「係正面、積極嘅」，希望幫助年青人輕鬆地完成義工服務時數。

基金會向青年提供職業導向計劃，聯絡不同行業的機構，提供實習及交流機會。梁志祥透露，會與大灣區一些單位合作，為入住青年提供專業及創業支援，初步計劃與前海青年創業基地合作，讓有興趣的青年參與，並會準備直通兩地的巴士往返兩地。基金會亦會舉辦投資及理財講座，提高青年人儲錢的意願，讓他們在「琇居」的租約完結後，可在私人市場置業。

申請人獲選後，需簽署一年生約及一年死約，入住首個月繳交一個月按金及一個月租金。蔡承憲指，青年在社區及義工服務的參與度，有機會影響他們是否獲續約，鼓勵青年租戶多關心社區，提升對社區的歸屬感。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】