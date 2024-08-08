  • 33°C
香港時間 : 202488日 (四) 16:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

青年宿舍｜「琇居」提供672個宿位月租3500元起　租戶每年須做200小時義工

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「琇居」共提供336間二人房。（彭大偉攝）

政府上周五（2日）批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」。計劃下第四個獲批項目「琇居」位於天水圍，由天水圍居民服務協會基金會有限公司與億京發展及策劃有限公司合作推出，提供336個房間，可提供672個宿位，月租為平均每月3,500港元，計劃公布首星期已有近百人申請，料10月可供租户入住。入住「琇居」的青年每年須參與至少200小時社區或志願服務，基金會主席梁志祥稱，已聯絡區內關愛隊及社區組織合作，冀青年租戶多關心社區，提升對社區的歸屬感。

點擊圖片放大
+13
+12

「琇居」共提供336個二人房間，單位平均291平方呎，宿位月租平均3,500元，實際租金按樓層及景觀調整，最低為每月3400元，最高為每月3700元，設有健身室、共享空間等設施。申請者須為18至30歲在職青年，並符合收入及資產上限等要求。單人申請，即1人床位2人共居單位，月入不可超過2.8萬元，總資產淨值不可超過39.8萬元；雙人申請，即2人共居單位，月入不可超過5.6萬元，總資產淨值上限為79.6萬元。

基金會將成立「申請及評核委員會」，就申請進行遴選，採用「計分制」將青年宿舍的單位編配予符合申請資格的申請人。項目行政總監蔡承憲指，委員會會就申請人的家庭背景、現時居住環境、需要宿舍的迫切性及對宿舍的看法，評估申請人是否適合入住宿舍。經初步核對資料後，委員會會按單位空缺及入表次序，邀請全部或部分申請人出席面談。

入住「琇居」的青年每年須參與至少200小時社區或志願服務。梁志祥稱，已聯絡區內關愛隊、青年和社區組織等合作，提供服務機會，料入住青年將集中服務天水圍的弱勢社群、青年和長者等。他指，曾與元朗民政專員討論，為關愛隊做義工可否計入社區時數，形容答案「係正面、積極嘅」，希望幫助年青人輕鬆地完成義工服務時數。

基金會向青年提供職業導向計劃，聯絡不同行業的機構，提供實習及交流機會。梁志祥透露，會與大灣區一些單位合作，為入住青年提供專業及創業支援，初步計劃與前海青年創業基地合作，讓有興趣的青年參與，並會準備直通兩地的巴士往返兩地。基金會亦會舉辦投資及理財講座，提高青年人儲錢的意願，讓他們在「琇居」的租約完結後，可在私人市場置業。

申請人獲選後，需簽署一年生約及一年死約，入住首個月繳交一個月按金及一個月租金。蔡承憲指，青年在社區及義工服務的參與度，有機會影響他們是否獲續約，鼓勵青年租戶多關心社區，提升對社區的歸屬感。

TOPick一分鐘
靚媽精明眼｜《LDK》測試18款防曬霜最平$30　冠軍平靚正成分溫和+防曬力強

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

迪士尼樂園｜Duffy與好友新中秋主題商品現正預購　售價$199起
今日 11:53
迪士尼樂園｜Duffy與好友新中秋主題商品現正預購　售價$199起
打擊走私｜海關X光機揭臭氧機部分密度較高　檢市值750萬元黃金
今日 12:27
打擊走私｜海關X光機揭臭氧機部分密度較高　檢市值750萬元黃金
旅遊優惠｜Trip.com發帖分享100種旅行體驗　頭獎獨得總值$3.9萬旅遊基金
今日 12:58
旅遊優惠｜Trip.com發帖分享100種旅行體驗　頭獎獨得總值$3.9萬旅遊基金

你可能感興趣

迪士尼樂園｜Duffy與好友新中秋主題商品現正預購　售價$199起
今日 11:53
迪士尼樂園｜Duffy與好友新中秋主題商品現正預購　售價$199起
打擊走私｜海關X光機揭臭氧機部分密度較高　檢市值750萬元黃金
今日 12:27
打擊走私｜海關X光機揭臭氧機部分密度較高　檢市值750萬元黃金
旅遊優惠｜Trip.com發帖分享100種旅行體驗　頭獎獨得總值$3.9萬旅遊基金
今日 12:58
旅遊優惠｜Trip.com發帖分享100種旅行體驗　頭獎獨得總值$3.9萬旅遊基金
物業出租 實習 行政 行業 億京 港元 弱勢社群 青年宿舍 健身 創業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
細菌危機｜「超級細菌」蔓延全球16國家及地區　世衛：具強大抗藥性及致病性
細菌危機｜「超級細菌」蔓延全球16國家及地區　世衛：具強大抗藥性及致病性
體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業
體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30