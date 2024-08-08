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房協ESG｜工地落實多項減碳環保新管理　料佔額外開支少於3%

社會

發布時間： 2 小時前

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房屋協會稱，會在多項工程落實ESG措施。（吳卓峰攝）

房屋協會正處公營房屋建設高峰期，未來5個年度料供應量達1.8萬伙，手上項目逾廿個，正於各工地落實多項ESG 措施（環境、社會、管治方針），房協總監（項目策劃及管理）張冠華表示，料佔整體工程預算開支約2%-3%不等。

房協稱，廿個項目當中，部份仍處規劃階段，而當中17個已處於建築階段，包括正進行地基或上蓋工程。

可持續措施方面，房協已引入「全生命周期碳排放評估」系統，正在明華大廈第二期的重建項目試行。在發展項目的規劃及設計、採購、建築，以至未來樓宇管理等各個環節，注入環保元素，包括在項目地基及上蓋工程，設立碳排放評估的電子平台，會按評估結果，考慮是否調整工程配置，減低項目的碳排放。

而房協2018年起採用組裝合成建屋法（MiC），至今已有兩個項目落成，包括沙田乙明邨「松悦樓」及洪水橋/厦村專用安置屋邨第一期甲。最近，房協更於４個地盤加強應用MiC組件（俗稱盒仔），變身成為MiC多功能辦公室，包括於安達臣道R2-4工地、啟德2B1工地等項目採用，設安全培訓課室、冷氣休息室、籃球場等康樂設施，將工地環境變得更有活力，推行全新職安健及關懷文化。

而安達臣道R2-4工地亦會率先採用「金屬棚架」，棄用傳統竹棚。跟竹棚相比，金屬棚架結構更穩固耐用，亦可在其他地盤重用，符合 ESG 環保及安全原則。

另外房協去年3月起推行「安全智慧工地」系統， 更列入招標條款之一，目前所有新建項目中，有12個已經實施，專責人員可監察和分析地盤各項實時數據，提升質量監控和安全，加強風險管理。

對於房協落實多項ESG 措施，未來會否因應建屋開支龐大，計劃申請綠色借貸或融資項目？房協表示暫時未有相關計劃，但會考慮其他融資可能性，應付建屋開支。

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