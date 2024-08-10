退役悲歌丨中國「乒乓王子」孔令輝 退役任教練陷醜聞隱身8年 50歲仍單身滄桑樣貌曝光

【孔令輝/乒乓王子/退役運動員/近況/醜聞/國家隊】中國乒乓球好手樊振東早前於巴黎奧運乒乓男單奪金，也完成全球乒乓球9大賽事奪冠的「全滿貫」榮耀，令人不禁聯想起昔日亦有同一榮耀，並有「乒乓王子」稱號的孔令輝。早前便有網民於內地機場巧遇孔令輝，未知是否受昔日種種負面新聞影響，近照的他似乎蒼老不少。

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有網民日前於社交帳號，上載一張孔令輝的近照，指於機場巧遇了他。相中，只見48歲的孔令輝一身全黑打扮，身材較年青時，已發福不少。

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綜合內媒報道，有「乒乓王子」孔令輝對國家於乒乓界體壇上有絕大貢獻，並寫下許多輝煌歷史。2000年他便在悉尼奧運會上，成功的拿到了男單冠軍、男雙亞軍；他也是乒乓球男子單打「大滿貫」得主。不過，風光背後，隨之而來的便是種種舊患傷勢，1年內曾歷盡發燒、頸傷、肩傷等傷勢，終令他決定於2006年退役，並出任了女子乒乓球隊的主教練一職，亦為女子乒乓球團隊打下一枝「強心針」。

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不過，就在孔令輝的教練生涯達到巔峰之際，卻傳出他欠下巨額賭債的消息。2017年，有媒體報告孔令輝涉嫌在新加坡某賭場賭博，令他形像嚴重受損。中國乒乓球協隨即決定暫停他的教練工作，並要求他回國接受進一步調查，未幾孔令輝便離開了乒乓球界，亦很少出現在媒體面前，據悉，至今仍然未婚。

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