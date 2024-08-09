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糖尿病危機｜腰圍過粗患糖尿病風險增2倍　自測代謝症候群5大指標

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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一文自測代謝症候群5大指標。

【糖尿病／研究／腰圍／超標／三高／危險因子／代謝症候群】腰圍粗幼原來透露健康訊息？有台灣研究發現，腰圍過粗人士，除了會增加患上糖尿病的風險外，亦是代謝症候群及4類疾病危險因子及影響指標，其中女性的超標比例較男性高，呼籲大眾及早關注介入改善。

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夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

綜合台媒及《中天新聞網》報道，台灣國家衛生研究院群體健康科學研究所於2013年至2020年期間，約4萬6000名台灣人體生物資料庫研究參與者資料，觀察腰圍過粗的人士在5年後的數據，就代謝症候群其他4項指標，包含血壓、血糖、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇進行研究。

據了解，代謝症候群屬於現代人常見健康問題，想知自己是否患上這種病症，可從以下5項危險因子判斷，假如出現3至5項，則可能是患上代謝症候群，而其中較易發現的指標，便是腰圍過粗：

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相關內容：相關內容：KO糖尿病｜醫生推介3種簡單運動消脂降血糖或逆轉糖尿病　每日半小時即見效

代謝症候群易誘4類疾病

研究所研究人員鍾仁華指出，是次研究顯示，上述代謝症候群的5大指標，對於三高疾病影響排序，會以5年發病風險比倍數為單位。其中腰圍是以下4類疾病的第2位影響指標：

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鍾仁華續指，上述疾病中又以糖尿病影響最大，可以增加約2倍罹病風險，而保持腰圍正常可以預防或改善代謝症候群，有效降低慢性病發生風險。

女性腰圍過粗比率較高 

據悉，台灣衛生福利部早前就國民營養健康狀況變遷調查中發現，代謝症候群盛行率於過去30年不斷攀升，其中男性盛行率達4成、女性3成，盛行年齡以65歲以上人士為最高。由於代謝症候群指標最容易發現異常的就是腰圍，調查亦發現女性腰圍超過半數過粗，異常比率相較男性稍多。

台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍強調，台灣逾6成死因與慢性病相關，如大眾可及早發現代謝症候群指標異常，積極飲食或運動方面介入生活型態管理，可以有效逆轉罹患慢性病風險。

同場加映：糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。

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