司法覆核｜要求競委會「寬待」被拒申覆核　美聯質疑定下寬待資格的時間

▲ 要求競委會「寬待」被拒申覆核，美聯質疑定下寬待資格的時間。（資料圖片）

美聯集團（01200）及旗下公司和5名高層，早前遭競委會指控協同制定代理最低佣金率，中原集團則獲「寬待政策」不被提告。美聯一方早前入稟申司法覆核，要求推翻決定及申永久終止訴訟，案件今（8日）於高等法院進行聆訊。美聯一方指，競委會的政策屬錯誤，並拒絕向美聯提供「寬待資格」，質疑定下寬待資格的時間。美聯又指，競委會的作為損毀了制度的透明度及可預測性

申請人美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司及美聯集團有限公司；答辯人競爭事務委員會（下稱競委會）。

代表申請人的資深大律師石永泰指出，中原集團主席施永青早於2023年3月與競委會代表會面，並表示對此並無相關知識，雙方亦似乎並未有任何協議，施亦承認要提供協助。

石又指，美聯向競委會申請「寬待資格」（leniency marker），但被拒絕。石認為即使有任何一方可提供協助，但亦不應忽視美聯可提供重大協助（substantial assistance）的可能性。石質疑，提供重大協助是否只視乎證供的新增價值，又指重大協助應是提供所需要的資料。石指，若任何一方可提供重大協助予競委會，可獲資格取得「寬待協議」，法庭應告知競委會正確限制所在，申請只是質疑定下寬待資格的時間。

法官則指，美聯一方最終的目的是不被檢控。石則指，競委會的政策屬錯誤，並拒絕向申請人提供資格，競委會的作為，損毀了制度的透明度及可預測性，市民有權得知競委會的立場。

石又指，競委會不能在事後考慮所得到的協助，而忽視申請「寬待資格」的先後次序。法官則指，各方有責任盡快作出申請，因為競委會有機會已獲取足夠的協助。石則認為，各方應先取得「寬待資格」，才會作出協助。

石要求法庭推翻競委會拒絕美聯「寬待資格」的拒絕，又指由於中原的「寬待資格」不會被撤銷，案中並無審議事項，故要求永久終止聆訊。



入稟狀早前指，2023年3月1日，競委會與中原集團主席施永青會面，施當時表示不接受「寬待政策」，願為公司承擔責任。同月13日申請人於向競委會就「寬待政策」提出申請，惟對方表示已不適用，申請人當時認為另有人選已獲「寬待」。同年5月2日，競委會與施永青見面，並解釋「寬待政策」與「合作政策」之分別，提及「合作政策」下或會被施加巨額罰款，中原一方兩日後申請「寬待政策」獲批。競委會其後向傳媒提及中原一方基於「寬待政策」下「先到先得」原則提出申請。

美聯一方已完成陳詞，競委會一方將於明天（9日）陳詞。



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記者：梁錦麟