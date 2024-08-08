性侵妻子｜涉恐嚇妻子後威脅銷案兼性侵　內地漢否認強姦等共3罪開審

▲ 內地漢涉恐嚇及性侵妻子，今日於高等法院否認刑恐及強姦等共3罪開審。（資料圖片）

內地漢涉恐嚇及性侵妻子，今（8日）於高等法院否認刑恐及強姦等共3罪開審。控方開案陳詞指，被告要求輕度智障妻子替其登記電話服務被拒後施以辱罵，並威脅說「信唔信我攞把刀戳死你同阿仔」，妻子感到驚慌後報警。內地男被控及准保釋，其間兩度威脅妻子銷案及不要上庭，指其有精神病及智障，法官不會相信她。控方指內地男其後向妻子稱有其胞妹罪證，妻子應約到酒店房間後遭強姦，並須進行人工流產，內地男被捕後警誡下稱「嗰個係我老婆」。

被告代號Y.S.，現年44歲，被控1項刑事恐嚇、1項作出多項傾向並意圖妨礙司法公正的作為及1項強姦罪。

控罪指被告於2021年11月21日，在新界元朗威脅X會使她遭受損害，意圖使X受驚。被告另被控於同年12月3日至12月14日期間，在香港意圖妨礙司法公 正而作出多項有妨礙司法公正傾向的作為，即關於針對他的刑事審訊，威脅作為控方證人的X，要X撤銷向警方作出舉報和不得在該刑事審訊中出庭作供；並於同年12月21日，在新界元朗強姦女子X。

控方開案詞指，現年38歲的X輕度智障，於2016年結婚與內地被告結婚，案發時育有4歲兒子。

控方指於2021年11月21日早上，被告要求X以其身份證替其登記電話服務，X拒絕，被告以粗言辱罵X，X感到驚慌，遂帶同兒子離開住所。X於晚上回家後，被告向她說「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀戳死你同阿仔，搵人捉走你個妹」。X聽罷感到驚慌，與兒子躲在房間及上鎖。

X於同月23日報警，被告被捕，同月25日提堂後准保釋，其間不得直接或間接接觸包括X等控方證人。及至12月3日，X帶兒子上幼稚園時遇上被告，被告向X稱「你後尾又點上庭呀，法官唔相信你講嘢，你有精神病，又弱智，又抑鬱，邊個會信你講嘢」。X感到驚慌，至下午接兒子放學時，再次遇見被告。

控方指於同月14日下午，X接兒子放學時遇上被告，被告稱「你學乜嘢人去上庭，你快啲叫阿妹同我銷案，你又弱智又有精神病，你唔好上庭」。控方指被告於保釋期間，以滋擾方式及以說話意圖使X不出庭指證被告。

及至12月21日，X與兒子逛街時遇上被告，被告稱手上有X的胞妹之罪證，要求X到其租住酒店房取回，X因擔心及於被告影響下而同意到酒店。控方指X進入房間後，被告將X攬上床及箍著她，用被子蓋住自己及X後將她強姦，控方指X的兒子當時在房間內。X其後與兒子離開，被告給她 500元，稱是「俾阿仔買嘢食」，X拒絕接受。

事發1個月後，X到家計會檢驗後發現懷孕，及至2022年1月26日，X報警。被告警誡下稱「嗰個係我老婆嚟」，X於2月8日進行人工流產，證實經手人為被告。

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記者：林育慧