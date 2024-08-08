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反恐首案｜辯方指屠龍隊長前言不對後語　形容證供零可靠性

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

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辯方指屠龍隊長前言不對後語，形容證供零可靠性。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，辯方今（8日）續進行結案陳詞。代表被告張銘裕的大律師續陳詞指，屠龍隊長黃振強前言不對後語，形容證供零可靠性，控方未能證明被告對殺警計劃知情，應獲判無罪。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

代表被告張銘裕的大律師姚本成續陳詞，就張銘裕轉發至「滅龍」群組的疑似引爆器影片，辯方指控方從未解鎖張銘裕的手機，而同謀者吳智鴻吳及被告賴振邦的手機亦無被擷取該影片，控方不能證實影片由吳一方傳給張。張的影片可以是網上找到或來自其他人，張轉發影片可以是出於公諸同好，質疑控方可「證實咩啫？」

辯方又指，屠龍隊員程于寶在12月6日群組問「其實我哋會做邊個plan」，被指是屠龍軍師的Kan回覆「淨係引班狗過嚟就掂，走得」，程稱「咁都係我哋平時做嘅嘢」。黃在盤問時承認，隊員理解12月8日行動與平時示威一樣。辯方指，對話正顯示隊員當日仍然不知道涉案計劃，引警的位置有炸彈，質疑黃是誤導隊員。

辯方指，黃承認沒向隊員解釋炸彈大概位置和槍手位置，由隊員判斷行動風險。辯方質疑，隊員不知道會否在爆炸時被波及，無從決定會否參加計劃，黃卻要隊員自行判斷，「即係你死你事咁解」。辯方強調，黃未清晰交代計劃，若隊員知情有權不參加。

對於黃供稱於12月7日在安全屋內向隊員「briefing（簡報）」，講解了翌日的殺警計劃，辯方質疑當時屋內有非屠龍成員的陌生人，黃不會在那情形講解。再者，黃稱他須在12月8日與吳確認炸彈的確實位置，據證人彭軍壕的證供，黃是於薔紅餐廳與吳宵夜時才問及計劃的行動細節，因此黃沒可能在宵夜前向隊員講解。另外，黃在被捕後作的錄影會面沒有提及安全屋的「briefing」，黃在2023年9月錄取無損權益口供時首度提及，力陳陪審團不應相信黃曾作「briefing」。

辯方強調，黃振強的證供與其錄影會面前言不對後語，可靠性是零；彭的父親是警員，彭錄取無損權益口供前後與警員多次「閒話家常」，有如「Police baby」；彭認罪但拒絕解鎖手機，似「有嘢唔比俾得人知」，陪審團須小心考慮其證供。辯方最後指，控方未能舉證張銘裕對殺警計劃知情，應判他無罪。

聆訊明（9日）續。

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記者：陳曉欣

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