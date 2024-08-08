超市優惠｜一田全線商品低至二折　北海道十勝黑毛和牛都有平

▲ （一田圖片）

由8月16日至25日，全線一田15間分店及5個特別展場推出逾萬件衣食住行優惠商品，低至2折發售。

優惠商品：

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一田聯同北海道縣政府合辦北海道食品祭，出售北海道人氣鮮貨、甜食啤酒等直送到港。除了北海道美食外，今次超市優惠亦包括多款本地品牌，包括永樂麵粉廠特濃蝦子麵及陳記日式魚燒賣等，「買一送一」、「$100任揀4件」自由組合繼續帶來各款零食及個人護理用品，豐富選擇種類不斷放送。

另外，一連10日每日有不同的家品電器廚具以優惠價發售。開學季將至，一田設有文具精品、學習法寶、早餐零食等開學必需品優惠；同時備有多款人氣卡通床品廚具。

全新概念「香港一」世界級侍酒師選出的美酒低至六折；「日本一」人氣超市LOPIA獨家限定優惠再度登場。

一田夏日購物賞將於8月16日早上9時起開鑼； 8月17日至8月25日期間，百貨及特別展場營業時間調整為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店正常營業時間營業。

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