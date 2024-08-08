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企業誠信｜廉署與中總簽《誠信營商約章》　張國鈞︰共同說好香港廉潔故事

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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律政司副司長張國鈞。（資料圖片）

廉政公署與香港中華總商會合作推動《誠信營商約章》，鼓勵中總會員企業強化誠信經營，實施誠信管理制度，有10間中總會員企業率先支持及簽署約章。

律政司副司長張國鈞今日在約章啟動禮上致辭時表示，此舉能提升香港各界的誠信和專業操守，以制度化確保企業和員工遵守法規，共同說好香港廉潔故事。

張國鈞表示，香港的其中一項優勢是為外資與本地企業提供公平競爭的環境及制定完善的防貪機制，使企業「贏在起跑線」，而有效的誠信管理制度，不但能提升企業防禦貪污的能力，確保運作合法守規，更有助贏取客戶的信任及合作機會，從而提升公司的利潤及生產力。

廉政專員胡英明致辭時表示，國家早前推出《「一帶一路」廉潔建設高級原則》，鼓勵政府和企業加強公私營合作，共同預防及打擊貪污，廉署與商會合作推出約章作為呼應，並有助企業配合國家「十四五規劃」、粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議。

中總會長蔡冠深表示，簽署《約章》可讓企業向公眾展示對誠信營商的承諾，加強客戶信心，從而吸引投資。他呼籲會員企業積極參與《約章》，在提升企業生產力及競爭力的同時，傳遞反貪動力。

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