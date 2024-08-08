全國生態日｜港府推多項響應活動及優惠　濕地公園8.15免費開放

▲ （梁鑑章攝）

環境及生態局指，政府將在8月15日至31日期間，推出多項特別活動及優惠，讓市民一同響應及參與今年第2屆全國生態日。

香港濕地公園將於8月15日免費開放，並於場內提供免費活動。市民於當天透過「綠綠賞」手機應用程式，或在環境保護署（環保署）轄下「綠在區區」回收環保站和回收便利點（不包括回收流動點）、以及環保署設置於不同地點的禮品兌換機，可以81.5%所需積分兌換心儀禮品或電子禮券。此外，T．PARK［源．區］會於8月25日在場內舉辦免費工作坊。

環境及生態局於8月16日至21日期間，在奧海城二期地下主題中庭舉行全國生態日專題展覽，透過展品、虛擬實境遊戲、互動區等，展示香港鄉郊地區的文化及自然生態。漁農自然護理署（漁護署）亦會在薄扶林郊野公園及獅子會自然教育中心舉辦四場生態速查體驗團，讓市民探索本地野生動植物，認識香港美麗又獨特的自然生態。

此外，超過30間非政府機構將分別提供一系列免費活動和優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等。

環境及生態局發言人說，國家去年將8月15日定為全國生態日，增強公眾對生態文明建設和環境保護的意識。香港特別行政區政府及非政府機構旨在透過上述活動和優惠，提升市民生態文明的意識，以及環境保護的思想與行動自覺，響應國家持續推進生態文明建設，促進人與自然和諧共生的現代化。我們非常感謝有關機構的參與，呼籲市民踴躍參加。

全國生態日專題展覽，以及有關特別活動和優惠的詳情，已上載至鄉郊保育辦公室社交平台、T．PARK［源．區］社交平台、漁護署的香港生物多樣性資訊站和其他參與組織的網頁或社交媒體平台。

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