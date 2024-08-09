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巴黎奧運︱陳芋汐含淚與金牌擦肩　周身傷患貼滿繃帶　賽前生理期兼傷患表現失準

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 分鐘前

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【陳芋汐//巴黎奧運/跳水/傷患/全紅嬋】中國「跳水姐妹花」全紅嬋和陳芋汐於今屆巴黎奧運10米高台跳水比賽中包攬金、銀牌。陳芋汐在賽後訪問中透露自己表現失準的原因，期間忍不住落淚，畫面讓網民心酸不已，更有網民認為她萬事俱備，就是「差點運氣」，與奧運金牌擦身而過。

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替隊友開心　惟難掩失落之情

巴黎奧運女子跳水10米台決賽中，中國跳水運動員的全紅嬋成功衛冕奪金，而另一位中國隊選手陳芋汐則獲得銀牌。陳芋汐曾多次於世界大賽奪冠，惟在今屆奧運單人賽上表現屢失準，終與金牌擦身而過，令不少網民大感惋惜。得悉隊友全紅嬋奪金一刻，陳芋汐臉帶微笑拍手祝賀，亦張開雙手迎接對方送上擁抱。雖然兩人情同姐妹，但僅獲銀牌的陳芋汐難掩失落神情。

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賽前確診髖關節積液　右腳無力

陳芋汐賽後接受傳媒訪問時談及傷患，指自己從今年新年後右髖關節開始有異樣，訓練時「右腿不能夠用力、發軟」，導致訓練的強度和頻率停滯不前。她亦承認在今屆比賽中「體能各方面都是有所欠缺的」，加上在比賽前一天來月經，她亦只能夠苦笑帶過。隨後亦接受香港傳媒訪問，被問及巴黎奧運會後有甚麼計劃，她表示希望能夠讓自己休息一下，「放鬆自己的各方面、傷病也好，各方面去調整一下」，假期後再重拾下個階段的訓練。

賽前生理期影響發揮　表現失準遺憾落淚

另外，她與全紅嬋一同接受傳媒訪問時談及決賽的表現，指自己「訓練怎麼樣，比賽就怎麼樣」。當談到自己在比賽背後承受的壓力和外界的否定，一直保持禮貌微笑的陳芋汐忍不住淚灑當場，一度用手掩臉，站在旁邊的全紅嬋和教練團隊都紛紛安慰她。

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自小刻苦訓練　網民嘆欠缺運氣

早在2017年一套國內紀錄片《走出榮耀》，記錄了當年僅得11歲的陳芋汐接受訓練時的過程，她一開始不敢從跳台上跳下來，被當年的教練余曉玲狠狠責罵一頓，陳芋汐低頭抹眼淚的模樣讓人我見猶憐。有網民將當年和失落金牌的陳芋汐做對比，同樣的表情背後藏著莫大的壓力。

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最佳拍檔亦是最強對手

自從2021年東京奧運會後，陳芋汐和全紅嬋就備受矚目。兩人在國內、國際大賽的女子10米跳台決賽中同場競技了15次，全紅嬋贏下其中的5次，陳芋汐獲得10次冠軍，冠、亞軍從未旁落於他人。

兩人的拍檔默契程度好，動作質量高，堪稱完美。陳芋汐將自己與全紅嬋比作「雙保險」，「（和全紅嬋比賽）更多是一種動力，而不是壓力。無論說是她拿或者我拿（金牌），大家都是在為中國而戰。」

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