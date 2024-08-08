照顧者悲劇｜觀塘母女雙屍命案非社署個案　議員批關愛隊及照顧者熱線過於被動

▲ 過去一年近乎每月均有照顧者命案。(資料圖片)

觀塘昨日發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒後失救喪命，其患病、長期臥床的82歲母親疑因失去照顧而死亡。據指該對母子非社署跟進個案，社會福利署表示十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。

立法會議員江玉歡批評社署的照顧者支援專線過於被動，而關愛隊的幫助有限，「等關愛隊逐層洗樓，等得嚟都死咗啦。」她指，部份照顧者為隱蔽家庭，可能屬於低收入，患有精神或身體疾病，亦不願對外尋求協助，需要政府主動出擊。建議政府可制定登記冊，或加強獎勵物管公司，敦促大廈管理員關注相關住戶，例如每日巡樓時按鈴問候。

本身是註冊社工的立法會議員林素蔚表示痛心，她指不足一個月再有照顧者慘劇，說明現有支援照顧者的政策急需改善。林素蔚表示，今年起已有至少5宗照顧者慘劇，當中4宗都是以老護老的悲劇，而距離對上一宗年邁夫婦燒炭結伴而去的悲劇僅僅過去20多天，她促請政府盡快制定有效機制進一步支援照顧者，否則將難以應付人口老齡化帶來的照顧者挑戰。

她亦表示，建立社區個案管理模式能夠防止高危個案進一步惡化。個案經理可以是社工或護士，為個案做評估及轉介不同部門跟進，建議成立跨部門協作機制，以應對照顧者問題。

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