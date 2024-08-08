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慈善工作｜滙豐慈善基金向香港共享基金會捐款　支援老撾柬埔寨1,500位白內障患者做手術

社會

發布時間： 52 分鐘前

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基金會團隊下鄉為老撾病人做眼睛篩查。（香港共享基金會圖片）

滙豐銀行慈善基金向香港共享基金會捐款，支持基金會在老撾及柬埔寨的 「消除白內障致盲項目」，為當地的患者帶來光明；同時亦會贊助香港的大學生到項目國家實習，促進國際合作，為香港青年提供寶貴的學習機會。

有關捐款將支持基金會在未來兩年繼續在老撾及柬埔寨推動「消除白內障致盲項目」， 支援當地至少1,500位患者進行免費白內障手術，以及資助至少10名香港的大學生到當地實習。

回到香港後，實習生將走訪多家中學向學生分享個人經歷及得著，鼓勵年輕人參與人道救援工作，並擴闊世界視野。 共享基金會主席梁振英表示，基金會十分感謝滙豐銀行慈善基金的支持，捐款將善用於老撾及柬埔寨兩國以繼續進行免費白內障手術，期望社會各界及更多企業支持 共享基金會的工作，將中國人的善心帶到世界各地。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，滙豐致力推動社區關愛共融，幫助有需要人士。透過支持香港共享基金會的「消除白內障致盲項目」，提升受助者的生活質素，重新獲得希望。此外，滙豐十分高興年青人能夠參與這項目，擴闊視野、好好裝備自己，日後為社會作出更多貢獻。

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