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搶人才｜城巴首推「三日制車長」招聘計劃　返三放二享全職福利

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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城巴首推「三日制車長」招聘計劃。（城巴圖片）

城巴繼兩年前首創反應踴躍的「半日制車長」計劃後，今日（8日）宣布推出「三日制車長」招聘計劃，車長每工作3天，便能享有2個休息日，及與全職車長的同等福利，盼迎合Z世代對工作和生活平衡的追求。

點擊圖片放大

「三日制車長」將採用具彈性的「返三日放兩日」循環制時間表，即每工作3天，便能享有2個休息日。每名「三日制車長」更將享有與全職車長同等福利，包括巴士乘車證、人壽及人身意外保險、24周全薪產假、2周全薪侍產假等。以每個上班日工作約10小時計算，車長可享月薪逾2.1萬元，另設6,000元新人迎新獎金。只需年滿21歲及持有1號私家車牌滿1年，城巴駕駛導師團隊亦會免費助考專利巴士牌。

城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業表示，城巴致力成為最理想的工作場所，新方案緊貼時下求職者尋求工作和生活平衡，不僅提供業界領先的薪酬待遇，更能讓僱員留有充足時間追求個人理想及目標。熱切歡迎有志有能者加入城巴大家庭，共同為全港顧客提供優質、卓越的巴士服務。

「三日制車長」招聘計劃目前適用於港島區、機場及東涌巴士路線，受條款及細則約束。城巴亦正招聘全職車長。

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