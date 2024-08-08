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TVB小花丨劉穎鏇大方公開素顏運動Look　Tiffany打造「最強Body」有秘訣【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「最強Body」劉穎鏇（Tiffany）無懼素顏示人！

【巴黎奧運/奧運會/奧運之星/劉穎鏇】現年27歲的劉穎鏇（Tiffany）是TVB「奧運之星」，Tiffany本身也熱愛運動，高中時期曾參與不少女子籃球賽，充滿陽光氣息！

巴黎奧運丨劉穎鏇選港姐奪亞軍入行　Tiffany獲封「最強Body」【多圖】

劉穎鏇公開素顏運動Look

日前，Tiffany在IG限時動態內分享自己素顏、額頭爆汗的自拍照，展現不錯的肌膚狀況！

Tiffany直言運動過後感疲累，但感覺良好。為減肥、打造完美身形也好，的確是要勤力做不同的運動，少一點堅持也不能成事！

除有運動細胞及充滿陽光氣息的甜美笑容，Tiffany的敏捷度及身手亦相當不俗，近年常被TVB派演武打角色成為走「打女路線」的女演員，加上因為拍打戲而勤做運動而擁有超完美身形而獲「最強Body」封號。

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保持身形苗條有秘訣

Tiffany一向注重健康，她分享其保持身形的心得: 「7成是要靠控制飲食為主，其餘則進行運動及補充天然保健品，阻隔卡路里吸收以加強修身效果。」

在食物方面，Tiffany 自言會盡量避免吃精緻澱粉，要少鹽少油﹑減少含糖飲品及食品，以及要多吃蛋白質和原型食物。運動則主要會選擇帶氧出汗的活動，除了可以排毒，還可訓練心肺功能。

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劉穎鏇受TVB力捧

參加2016年香港小姐競選奪亞軍兼最上鏡小姐入行的Tiffany一直受TVB力捧，入行以來工作機會不斷，在《鐵拳英雄》、《青春不要臉》、《超能使者》、《隱形戰隊》等劇集內也有亮眼表現。

Tiffany在《萬千星輝頒獎典禮2023》中以大熱姿態奪「飛躍進步女藝員」，是上位小花之一！

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