巴黎奧運｜iBanker兼職賽艇手日頭返工凌晨訓練　奪金後擦靚CV：分析師兼奧運冠軍

▲ iBanker兼職賽艇選手日頭返工凌晨訓練，奪金後擦靚自己的網上CV，列明自己是分析師兼奧運冠軍。

【巴黎奧運/奧運金牌/奧運賽艇/男子四人單槳賽艇/Justin Best/iBanker】美國男子四人單槳賽艇金牌得主Justin Best，是兼職賽艇選手，實際身份竟是一名投資銀行家。他每天行程既充實且瘋狂，不僅應付繁忙的銀行工作，還能兼顧高強度的賽艇特訓，簡直是時間管理大師。

▲ Justin Best（右二）喜極而泣。（IG圖片）

綜合外媒報道，美國賽艇金牌得主Justin Best的正職是初級投資銀行家，他為了平衡日頭工作及賽艇訓練，每天的行程非常緊湊，先是清晨5時30分起床，前往三藩市東灣地區訓練；早上8時30分結束後，便乘搭地鐵到市區上班。下午5時30分下班後，再回東灣進行第二輪訓練，至晚上8時30分結束回家、固定在11時就寢。他長時間維持這種生活方式，做好時間管理與提升工作效率，最終讓這位銀行家得以圓夢。

巴黎奧運賽艇｜iBanker摘金後即改履歷

Justin Best拿下奧運金牌後，隨即在個人LinkedIn 履歷上，增添「奧運冠軍」（Olympic Champion）資歷。大學主修商業、工程和金融的他，曾在科技公司任職，三年前跳槽到目前的銀行，在老闆與同事大力支持下，讓Justin Best得以兼顧雙重身份。

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巴黎奧運賽艇｜求婚成功雙喜臨門

同事幾乎都知道Justin Best的雙重身份，銀行從上至下都在凌晨起床收看決賽，拿下奧運金牌後並為Justin Best感到開心，同時更佩服他多年來的毅力。對Justin Best來說，除了在巴黎圓夢奪下奧運金牌，他也成功在巴黎鐵塔前，與美麗的女友求婚成功。

巴黎奧運賽艇｜冷門運動得靠正職收入

被問到是否繼續挑戰4年後洛杉磯奧運，Justin Best表示，自己現在只想先把「Series-7」（美國股票經紀牌照）考到手，希望能成長為一名資深分析師，未來一年將專注於工作，暫未決定是否繼續參加2028年洛杉磯奧運會。

不是每個人都能與體操天后拜爾斯（Simone Biles）一樣，能獲得豐厚代言與廣告合約，我們這種冷門運動，選手還是得靠自己創造收入。

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