  • 30°C
香港時間 : 202488日 (四) 21:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜iBanker兼職賽艇手日頭返工凌晨訓練　奪金後擦靚CV：分析師兼奧運冠軍

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

iBanker兼職賽艇選手日頭返工凌晨訓練，奪金後擦靚自己的網上CV，列明自己是分析師兼奧運冠軍。

【巴黎奧運/奧運金牌/奧運賽艇/男子四人單槳賽艇/Justin Best/iBanker】美國男子四人單槳賽艇金牌得主Justin Best，是兼職賽艇選手，實際身份竟是一名投資銀行家。他每天行程既充實且瘋狂，不僅應付繁忙的銀行工作，還能兼顧高強度的賽艇特訓，簡直是時間管理大師。

Justin Best（右二）喜極而泣。（IG圖片）

綜合外媒報道，美國賽艇金牌得主Justin Best的正職是初級投資銀行家，他為了平衡日頭工作及賽艇訓練，每天的行程非常緊湊，先是清晨5時30分起床，前往三藩市東灣地區訓練；早上8時30分結束後，便乘搭地鐵到市區上班。下午5時30分下班後，再回東灣進行第二輪訓練，至晚上8時30分結束回家、固定在11時就寢。他長時間維持這種生活方式，做好時間管理與提升工作效率，最終讓這位銀行家得以圓夢。

巴黎奧運賽艇｜iBanker摘金後即改履歷

Justin Best拿下奧運金牌後，隨即在個人LinkedIn 履歷上，增添「奧運冠軍」（Olympic Champion）資歷。大學主修商業、工程和金融的他，曾在科技公司任職，三年前跳槽到目前的銀行，在老闆與同事大力支持下，讓Justin Best得以兼顧雙重身份。

點擊圖片放大
+8
+7

巴黎奧運賽艇｜求婚成功雙喜臨門

同事幾乎都知道Justin Best的雙重身份，銀行從上至下都在凌晨起床收看決賽，拿下奧運金牌後並為Justin Best感到開心，同時更佩服他多年來的毅力。對Justin Best來說，除了在巴黎圓夢奪下奧運金牌，他也成功在巴黎鐵塔前，與美麗的女友求婚成功。

巴黎奧運賽艇｜冷門運動得靠正職收入

被問到是否繼續挑戰4年後洛杉磯奧運，Justin Best表示，自己現在只想先把「Series-7」（美國股票經紀牌照）考到手，希望能成長為一名資深分析師，未來一年將專注於工作，暫未決定是否繼續參加2028年洛杉磯奧運會。

不是每個人都能與體操天后拜爾斯（Simone Biles）一樣，能獲得豐厚代言與廣告合約，我們這種冷門運動，選手還是得靠自己創造收入。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴黎奧運｜童年父母吸毒酗酒曾住孤兒院　體操女王拜爾斯走出性侵陰霾奪3金1銀：我為自己而戰
17:30 2024/08/07
巴黎奧運｜童年父母吸毒酗酒曾住孤兒院　體操女王拜爾斯走出性侵陰霾奪3金1銀：我為自己而戰
黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
12:03 2024/08/05
黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
巴黎奧運｜滑板女子公園賽3甲母親全是日本人　澳洲金牌選手：我愛日本
17:32 2024/08/07
巴黎奧運｜滑板女子公園賽3甲母親全是日本人　澳洲金牌選手：我愛日本
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
14:41 2024/08/07
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
巴黎奧運｜全紅嬋同款膠拖鞋淘寶熱賣　最平$4最貴$700商家趁機趕促銷
今日 14:09
巴黎奧運｜全紅嬋同款膠拖鞋淘寶熱賣　最平$4最貴$700商家趁機趕促銷
巴黎奧運｜乒乓女王鄧亞萍退役考獲劍橋博士從政商　18歲餅印仔曝光高大有型
18:30 2024/08/07
巴黎奧運｜乒乓女王鄧亞萍退役考獲劍橋博士從政商　18歲餅印仔曝光高大有型

你可能感興趣

巴黎奧運｜童年父母吸毒酗酒曾住孤兒院　體操女王拜爾斯走出性侵陰霾奪3金1銀：我為自己而戰
17:30 2024/08/07
巴黎奧運｜童年父母吸毒酗酒曾住孤兒院　體操女王拜爾斯走出性侵陰霾奪3金1銀：我為自己而戰
黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
12:03 2024/08/05
黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
巴黎奧運｜滑板女子公園賽3甲母親全是日本人　澳洲金牌選手：我愛日本
17:32 2024/08/07
巴黎奧運｜滑板女子公園賽3甲母親全是日本人　澳洲金牌選手：我愛日本
運動員 奧運會 投資銀行 Linkedin

最高瀏覽

細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性
細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書
東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書
急症室最長等候時間（08月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月08日 時間16:05）