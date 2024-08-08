虛擬銀行丨調查指Web3.0公司在虛擬銀行開戶難　吳傑莊︰需開放市場才能與全球競爭

▲ 立法會選委會議員吳傑莊認為，政府應考慮擴大虛擬銀行業務範圍，制定更適切的政策措施。（吳傑莊供圖）

金管局日前發表對虛擬銀行的檢討報告，認為現時虛擬銀行牌照的數量合適，現階段沒必要引入更多新的參與者。立法會選委會議員吳傑莊認為，政府應考慮擴大虛擬銀行業務範圍，制定更適切的政策措施，例如監管和簡化流程等，推動虛擬銀行發揮更大的作用。

吳傑莊今日舉行記者會，就改善和突破未來虛擬銀行的服務發展提出建議。他指，整體虛擬銀行的存款量只佔香港總存款量約0.3%，顯示虛擬銀行在傳統服務上，並沒有與傳統銀行有錯位發展的趨勢。

近七成被要求公司股東或董事多次來港

吳傑莊議員辦事處在8月進行問卷調查，訪問了超過120間於2022年後來港落戶的Web 3.0公司，有83%公司產業涉及虛擬資產；95%在香港的虛擬銀行開戶，當中近七成公司曾被要求公司股東或董事多次來港，六成則被要求有固定存款；54%受訪中小企指需時半年或以上開設虛擬銀行帳戶，有46%及43%非常不滿及不滿在虛擬銀行開戶的情況。

吳傑莊表示，發現大部分落地香港的Web3公司在開設銀行戶口有困難，認為政府應鼓勵虛擬銀行為新興產業提供服務，一方面能為其增加長遠收入，與傳統銀行錯位發展，同時也可以解決Web3公司在香港開戶困難的問題，為Web3公司提供在虛擬銀行開戶的便利條件，促進虛擬銀行和 Web3 企業的協同發展。

吳傑莊認為未來兩年是進入關鍵時期，在Web3行業全球化競爭的情況下，香港必須系統性地、清晰地制定路綫圖和時間表，進一步開放市場，才能有足夠發展力量與全球競爭，同時可以制定更彈性化的監管，簡化虛擬銀行的開戶流程，讓Web3行業能夠更便利地在香港發展。

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