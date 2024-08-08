江旻憓︱江旻憓奪金令常霖法師成為焦點 顧紀筠憶述因抑鬱與法師結緣

▲ 江旻憓跟常霖法師（左）結緣，學會放下，調整心情。

世事之玄妙，好難解釋。話說江旻憓（Vivian）奪金，全港歡騰。

媒體上，有關她的報道鋪天蓋地，學業成績、家庭教育、人生挫折、信仰……統統都是香港市民關注的焦點。就在這些述說的剎那間，見到一位老朋友。江旻憓是佛教徒，也茹素，畫面但見Vivian和釋常霖法師對談分享，忽然想起也好久沒見霖師了。

對霖師有了解的朋友都知道，他原本也是半個娛樂圈中人、出色知名的攝影師，他的同修廖安麗是知名電視藝人。對上一次與霖師詳談，應該大約在七年前，當我初患抑鬱的時候，那次飯聚，不知怎地忽然就哭了！後來見過無數醫生，差點開始要吃抗抑鬱藥時，才被發現是更年期賀爾蒙失調作祟，導致失眠、情緒不穩。後來經過一輪藥物治療後，完全康復。

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這兩天，為了準備在手術後計畫如何打發時間，想到不如先刪除過多積存的電郵，竟意外見到霖師早在三月份時發給我而跌進陌生郵件裏的問候訊息。

「身體現在怎麼樣？……記得二十多年前認識C Hing，當時大家都是初學佛，到現在各自在自己的崗位修行，這也是很好的因緣。」我回覆霖師：「經已翻山涉水，歷盡艱辛。7年前的病已經痊癒，但年紀漸長所遇到的問題也愈來愈多，還好死不了。」

大家想碰面聊天，剛好遇着我術後需要時間康復，不便外出；而霖師又即將要進入兩個月的閉關期。還望大家未來相聚，不用再等這麼長的時間。

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