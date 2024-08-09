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松屋香港｜Sukiya 食其家、吉野家爭飯食　2024格價攻略【附餐單地址】

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發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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牛肉飯／松屋／Sukiya 食其家／吉野家／格價／攻略／價錢／佐敦

【牛肉飯／松屋／menu 餐牌／Sukiya 食其家／吉野家／格價／攻略／價錢／佐敦】

松屋香港第一間門市，落戶佐敦莊士倫敦廣場，周六（10日）試業，有45個座位。香港至少有三間連鎖日式牛肉飯快餐店，包括吉野家、Sukiya 食其家、松屋「三分天下」，多圖直擊松屋最新餐牌。

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松屋牛肉飯$29起

松屋1966年於東京創立，日本至少錄1,265間分店，海外也有18間分店，以平價做招徠，港人遊日必食，牛肉飯、咖喱及定食等款式都受歡迎。

松屋香港設辦事處，支援香港直營店的營運，職責有採購、開設分店、商品開發，還會增聘員工等，管理層期望年內於本地開設第２間分店。

松屋牛丼香港，8月10日起試業，當日朝9晚8營業，據最新menu 餐牌，細碗牛丼只須$29起，中碗就係$35。另有多款早餐、定食、咖哩飯等選擇。

  • 松屋香港佐敦店
  • 地址：彌敦道219號，莊士倫敦廣場地下
  • 營業時間：朝7晚10:30（L.O.晚上10時）
  • 交通：佐敦站D出口

 

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吉野家、Sukiya 迎戰

吉野家推出會員制迎戰，提供多款優惠，包括迎新優惠300元、新會員限定牛肉飯餐27元等優惠。吉野家亦推出多款巨型／珍寶定食，供食客選擇。

Sukiya 食其家方面，推出多款新商品迎戰，包括清爽「柚子醋蘿蔔蓉牛丼」，用特製柚子醋，配上蘿蔔蓉，牛丼清新開胃。

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