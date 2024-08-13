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滙豐銀行慈善基金推動可持續發展 支持保育濕地及生物多樣性

特約

發布時間： 2024/08/13 09:00

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米埔自然保護區內的濕地生態環境非常豐富，包括基圍、紅樹林、潮間帶泥灘、淡水池塘及蘆葦叢，為野生生物提供棲身之所，更是水鳥遷徙的重要中途站。米埔濕地每年冬天為超過60,000隻候鳥提供食物和棲息地。除此之外，濕地對海岸有保護作用，而且是自然的碳匯（carbon sink），對於應對氣候變化有着關鍵影響。

滙豐銀行慈善基金致力推動社會創新、提倡環保和可持續發展，與世界自然基金會香港分會（WWF Hong Kong）合作，分別於2020年及2021年展開「濕地注能」及「濕地搖籃」兩大項目。「濕地搖籃」注重協同創新，而「濕地注能」則着重以科學為本的方案，為保護濕地生態系統及強化濕地適應氣候變化注入新動力。

合作長達25年  新思維應對挑戰

滙豐亞太區企業可持續發展高級經理葉穎心（Bonnie）表示：「滙豐與WWF Hong Kong早於1999年已展開合作。過去25年來，我們一同關注保育米埔濕地、支持生物多樣性及連繫社會大眾一起參與保育項目。希望透過與WWF Hong Kong等夥伴合作，思考如何能夠更有效地保育濕地，特別是推動社會不同持份者協作，包括科學家、年輕人、環保人士、專業人士等，共同為濕地保育提出創新解決方案。『濕地搖籃』項目就是這樣應運而生。」

「濕地注能」項目側重創新的濕地管理模式。Bonnie解釋：「米埔的紅樹林是一個天然『碳匯』，可發揮吸碳的功能，再加上修復鄰近的基圍魚塘，構建成抵禦風暴潮和洪水的第一道防線，保護社區應對氣候變化。這就是所謂的『基於自然的解決方案』（Natural-based Solution，NbS）。」

號召社會不同階層  行動小組出謀獻策

世界自然基金會香港分會主管─企業可持續發展何美娟（Karen）感謝滙豐銀行慈善基金支持「濕地搖籃」及「濕地注能」兩大項目：「幾年前，香港沒有多少人知道NbS，更不用說企業或市民可以積極參與一些本地項目。感謝基金及滙豐義工的支持，我們才能透過這兩個創新項目，嘗試及落實具規模的NbS方案。」

滙豐成為WWF Hong Kong的企業夥伴，攜手發展環保魚塘管理模式，以保育濕地和振興當地社區。

Karen提到在管理濕地時，如果不同的社會界別沒有清楚了解保護濕地生態系統的原因，他們未必可以作出最適當的保育決定。因此，「濕地搖籃」和「濕地注能」讓WWF Hong Kong有機會接觸社會不同的階層，不論是企業、研究人員或普羅大眾，除了幫助他們了解濕地在生態系統和應對氣候變化中扮演的角色，也邀請他們一同參與設計解決方案。Bonnie回顧「濕地搖籃」推行三年來，已有近300名不同界別人士參與其中，為守護濕地出謀獻策。

2021年開展的「濕地搖籃」項目涵蓋4大範疇，包括候鳥遷徙、哺乳類動物、未來的濕地管理，以及緩解氣候危機。每個範疇分別延伸出各個設計及行動小組。其中，哺乳類動物的水獺保育合作項目，團隊透過紅外線相機、水獺蹤跡調查及採集糞便進行遺傳學分析，了解水獺種群數量和分布等保育信息，更訓練出一隻保育偵測犬，創香港應用偵測犬於自然保育的先河。

「濕地搖籃」項目訓練出一隻保育偵測犬，創香港應用偵測犬於自然保育的先河。

創新生物應用方案  義工團隊親身出力

「濕地注能」其中一個目的是要發掘由叢林中收集到的可降解生物質，例如薇甘菊（Mikania Micrantha）。這是一個外來入侵品種，會攀附到其他植物上吸取陽光，但同時會傷害或絞殺其他植物。Karen透露，在學術團隊支持下，團隊開始就薇甘菊進行各種測試，希望從微金菊中提取多孔碳材料，並將它們變成類似儲能器的東西，以基於自然的解決方案去發揮薇甘菊的潛力。

兩大具前瞻性的濕地保育項目，均需要社會不同持份者參與。Bonnie舉例，滙豐義工會組隊入到米埔幫忙，協助拔出微金菊、種植紅樹幼苗等工作，而「濕地搖籃」項目設置了不同的攝影機來追蹤水瀨，這些照片亦需要義工幫忙辨識。「今年7月我們更完成一項有意義的義工服務，滙豐義工到新田魚塘，協助收穫超過300條淡水鯇魚。而捕獲的鯇魚隨即被送到『惜食堂』烹煮成社區飯餐，送到有需要的人手上，是次活動有效地連繫基金會的不同夥伴。」

滙豐義工組隊到魚塘捕取漁穫，再運送到「惜食堂」轉化為社區飯餐。

新一代環境教育  研究成果海外推廣

Karen表示「濕地搖籃」項目中有很多創新的概念值得與大眾分享，除了革新的魚塘設計方案，還包括水瀨保育，甚至有一些修讀設計的學生推出了有關水瀨的故事書，希望可以從小教育下一代環境保育的重要。

另外，早前舉辦的「漫步濕地募投比賽」最終由園境建築師團隊憑着重塑魚塘邊緣空間的意念勝出，並贏得啟動基金。而有份擔任比賽評審的Bonnie更非常期待獲勝團隊可以盡快將想法呈現於公眾眼前。

Bonnie亦對「濕地注能」的紅樹林碳匯潛力及薇金菊的相關應用研究十分期待，希望不止能應用於香港，還可以應用到灣區等其他地區，讓整個區域管理濕地的人士都有所得着，將這些知識推廣到海外其他持份者。

Karen補充，WWF Hong Kong 與東亞—澳大利西亞遷飛地區建立了專業的網絡，彼此會定期開會分享濕地管理知識和經驗。另外，團隊正在考慮舉辦展覽或拍攝短片，向更多市民大眾介紹「濕地注能」項目的成果。

滙豐銀行慈善基金一直致力回饋香港，積極關愛長者，培育未來領袖及積極與不同機構合作，推動可持續發展和實踐環保方案。

（特約）

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