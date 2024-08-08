TVB小花｜陳若思三點式上陣大方派福利　Amber誠實透露擁假腹肌【多圖】

▲ 陳若思身材好好。

TVB小花陳若思（Amber）趁夏日炎炎到水上樂園消暑，向來毫不吝嗇分享美照的她，日前在社交網上載一系列福利圖，相中可見，穿上三點式上陣的她，晒出深長事業線和腹肌，加上迷人笑容，簡直迷倒不少宅男。

TVB小花｜陳若思著小背心烏身陷走光邊緣 Amber勤力為好身材下苦功【多圖】

大派福利

之後，她再分享潛水照，見Amber玩得很開心，並留言：「立秋前連續玩咗三日水😀🩵終於都約到Stephen sir考A牌 ，辛苦sir帶住我潛咗兩日水🤿🤿。之後又同好耐冇見嘅表妹👭🏽去咗水上樂園玩🛝，湊住兩個表妹，就諗返起細個嘅我☺️炎炎夏日，大家喺水上樂園玩得好開心。」

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

誠實回應假腹肌

最好笑的是黎澤恩問她：「啲腹肌點樣畫出嚟？用咩app」Amber誠實回答： 「美圖秀秀」網民讚Amber相當誠實，更笑言以為是真腹肌。

▼ 點擊圖片放大 +28 +27

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5