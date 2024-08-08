  • 31°C
香港時間 : 202488日 (四) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB小花｜陳若思三點式上陣大方派福利　Amber誠實透露擁假腹肌【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳若思身材好好。

TVB小花陳若思（Amber）趁夏日炎炎到水上樂園消暑，向來毫不吝嗇分享美照的她，日前在社交網上載一系列福利圖，相中可見，穿上三點式上陣的她，晒出深長事業線和腹肌，加上迷人笑容，簡直迷倒不少宅男。

TVB小花｜陳若思著小背心烏身陷走光邊緣　Amber勤力為好身材下苦功【多圖】

大派福利

之後，她再分享潛水照，見Amber玩得很開心，並留言：「立秋前連續玩咗三日水😀🩵終於都約到Stephen sir考A牌 ，辛苦sir帶住我潛咗兩日水🤿🤿。之後又同好耐冇見嘅表妹👭🏽去咗水上樂園玩🛝，湊住兩個表妹，就諗返起細個嘅我☺️炎炎夏日，大家喺水上樂園玩得好開心。」

點擊圖片放大
+16
+15

誠實回應假腹肌

最好笑的是黎澤恩問她：「啲腹肌點樣畫出嚟？用咩app」Amber誠實回答： 「美圖秀秀」網民讚Amber相當誠實，更笑言以為是真腹肌。

點擊圖片放大
+28
+27

最新影片推介：

靚太安樂窩
在職媽媽好幫手！三菱電機日本製六門變頻環保雪櫃保鮮強勁，滿足家人不同需要！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

港女野人2丨陳若思何泳芍春裝行Catwalk　女神屬魅力粉絲叫喊助威
18:05 2024/02/25
港女野人2丨陳若思何泳芍春裝行Catwalk　女神屬魅力粉絲叫喊助威
開心速遞丨陳若思客串《愛‧回家》造型夠誠意　Amber勤做運動操出好身材【多圖】
19:50 2024/04/02
開心速遞丨陳若思客串《愛‧回家》造型夠誠意　Amber勤做運動操出好身材【多圖】
J2女神｜陳若思收百朵玫瑰被「私有化」？　Amber親證單身：不接受追求
14:10 2024/04/08
J2女神｜陳若思收百朵玫瑰被「私有化」？　Amber親證單身：不接受追求
TVB小花｜陳若思著小背心烏身陷走光邊緣　Amber勤力為好身材下苦功【多圖】
22:46 2024/06/09
TVB小花｜陳若思著小背心烏身陷走光邊緣　Amber勤力為好身材下苦功【多圖】

你可能感興趣

港女野人2丨陳若思何泳芍春裝行Catwalk　女神屬魅力粉絲叫喊助威
18:05 2024/02/25
港女野人2丨陳若思何泳芍春裝行Catwalk　女神屬魅力粉絲叫喊助威
開心速遞丨陳若思客串《愛‧回家》造型夠誠意　Amber勤做運動操出好身材【多圖】
19:50 2024/04/02
開心速遞丨陳若思客串《愛‧回家》造型夠誠意　Amber勤做運動操出好身材【多圖】
J2女神｜陳若思收百朵玫瑰被「私有化」？　Amber親證單身：不接受追求
14:10 2024/04/08
J2女神｜陳若思收百朵玫瑰被「私有化」？　Amber親證單身：不接受追求
陳若思 娛樂人物職業 演員 香港小姐 網絡熱話 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性
細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書
東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書
急症室最長等候時間（08月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月08日 時間16:05）