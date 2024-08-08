洗黑錢｜一家三口洗黑錢集團涉洗白15億元　連同另一名成員被捕

▲ 海關偵破一宗巨額洗黑錢案，集團會用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，總額約15億元。

海關偵破一宗巨額洗黑錢案， 海關財富調查科調查主任潘業勤表示，在本年初鎖定一個清洗黑錢集團，涉及一個3人家庭和一名基層成員，展開財富調查後發現集團以名下的貿易公司，由2020年8月至2022年8月期間，在亞太地區的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，部分涉及境外的犯罪活動，集團會用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，總額約15億元。

▼ 點擊圖片放大

經深入調查，財富組人員在昨日（7日）展開代號「劍刺」行動，搜查3個住宅單位和一個商業單位，拘捕3男1女，包括兩名亞裔男子、一名本地女子和一名本地男子，年齡介乎31至66歲，涉嫌在2020至2022年利用名下公司的銀行戶口處理15億元犯罪得益。

調查發現洗錢集團為3人家庭，兩名亞裔父子居於香港，持有香港身份證，報稱是公司董事，女被捕人則是妻子，報稱文員，另一名本地男子報稱是的士司機。亞裔父子為集團主腦，主要負責成立多間空殼公司，兩年間在7間不同銀行開設30個戶口，妻子則任公司秘書和銀行戶口授權簽署人，海關表示暫時已充公該集團犯罪得益220萬元，調查仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】