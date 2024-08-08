周末好去處丨中環街市七夕戀愛市集 設戒指體驗班DIY情侶戒指

▲ 七夕正日市集內有專人指導拍攝型格甜美照片。(官方提供)

今天（8月10日）是七夕情人節正日，一眾單身男女，若想化身牛郎織女迎接愛情蜜運，不妨到中環街市跟配對服務「Meetata覓他她」合作舉辧一連串限定福利活動，創造一場別樹一幟的愛情奇遇，打造戀愛攻略，開啟出 pool 之路！

中環街市在 8 月 10 日七夕情人節正日舉辦的市集活動，現場設有多個攤位為單身人士做好戀愛準備，包括由專人指導拍攝型格甜美照片、日韓大熱個人色彩診斷最適合自己的顏色、阿卡西紀錄透視未來，或計算生命靈數找出最合拍的另一半。

▲ 戒指體驗班名額有限，可預早在活動網站登記。(官方提供)

戒指體驗班

此外，於 8 月 18 日及 31日下午2時半至4點將會舉辦戒指體驗班，不論是單身還是情侶，都可與另一半或心儀對象一同 DIY 獨一無二的紀念戒指，互相交流心意，現場亦會提供專業的指導，供參加者自由發揮創意，一一呈現於戒指之上，製作出屬於自己的專屬紀念品。體驗班名額有限，可預先透過中環街市手機應用程式預約，每人收費$200。

多個商戶將於8月23日推出多項優惠活動，包括本地香水品牌、咖啡店、甜點店等產品均設有買2送1或買1送贈品的優惠，為顧客帶來更多驚喜體驗。

懷舊市集

中環街市為慶祝重塑3周年，以紅棗 （JujuBe）和桂圓（LonGan）的故事作為主題舉辦市集。在市集期間，大眾可以見到紅棗身穿唐裝在舊中環街市買菜的情景，以及桂圓在現代中環街市內遊走的畫面。

▲ 以紅棗和桂圓的故事作為8月份市集主題。(官方提供)

盡管中環街市經歷重塑，但建築特色仍被保留，讓人彷彿穿越時空。市集將在中環街市2樓的24小時行人通道舉行，由8月18日至23日（中午12時至晚上8時），屆時市民均可與紅棗和桂圓一同共度往日情懷。

《異形》1︰1模型

拍拖又怎能少得看電影？由「異形之父」列尼史葛監製的殿堂級《異形》系列最新一集《異形︰羅穆盧斯》，重金打造兩小時窒息密閉廝殺凶間！

▲ 中環街市正展出《異形︰羅穆盧斯》超巨型 1︰1 原大模型。(官方提供)

為配合電影上映，中環街市由即日至9月2日展出《異形︰羅穆盧斯》超巨型 1︰1 原大模型，影迷可於中環街市地下及1樓主樓梯拍照，並依照指示上載至社交平台，有機會獲得電影票券2張，可說為約會劃上圓滿句號。

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