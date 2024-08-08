澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛

▲ 澳門發生兇殺案，一名港人死亡。

【澳門／路氹酒店／兇殺／換錢黨】

香港中年男子周三（7日）命喪路氹酒店房間，澳門司警拘捕2人疑涉案，初步調查稱疑兇是換錢黨成員，疑兇殺人後更搶走巨款。

▲ 疑兇黑布蒙頭遭司警帶走。（澳廣視圖片）

兇殺案疑涉換錢黨成員

事發於周三下午近5時，司警接報一名香港男子，伏屍路氹酒店房間內洗手間，相信死者年齡是中年。死者頸部有致命傷、長約20厘米，前額骨裂、身體多處各程度損傷。

房內發現兩塊刀片，斷成兩截，合共長約6cm，而且染血，但沒發現完整兇器。司警認為，案發現場曾遭人清理過。

司警公布初步調查，相信死者於澳門向換錢黨換碼，非法兌換逾半年。他於案發酒店房間租住，日前於賭場贏錢後，把籌碼兌換做約250萬港元現金。

之後有疑兇曾闖入死者房間，逗留約1.5小時後離開，之後於酒店大堂暗角，把大疊現金交給女嫌疑人。之後疑兇再折返房間，逗留約3小時，最後帶走兩袋物品，坐的士離開。

司警最終於案發酒店賭場，以及附近街道分別緝獲兩人，於男疑兇身上和氹仔住所搜出贓款130萬港元。

司警稱，男疑兇犯案後，兩度更換衣服，具備較高反偵查能力。之後司警在氹仔一間超市門外，再發現染血衣物、以及死者2部手機。

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