在囚人士｜懲教署轄下立德學院75人畢業　學員唐英傑稱重新認識國家

▲ 懲教署轄下立德學院今日舉行首屆畢業典禮。（政府新聞處圖片）

教署轄下立德學院今日（8日）在白沙灣懲教所舉行首屆畢業典禮，向75名修畢應用教育文憑的在囚人士頒發畢業證書，包括《港區國安法》首案被告唐英傑。他在典禮中擔任升旗手，並以學生代表身份分享指，過去受偏激言論、錯誤資訊及社會氣氛誤導、被人利用，但經過一年時間，學會多角度了解事件，並重新認識國家，對身為中國人感自豪。

保安局局長鄧炳強致辭時稱，對唐英傑的心路歷程深受感動；又在fb發文說聽到學員分享在囚時反思、對迷途的懊悔、對家人的感謝，「忍唔住流下男兒淚」，衷心希望每位學員珍惜人生第二次機會，順利重投社會，步向光明前路。

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懲教署去年成立立德學院，為成年在囚人士提供1年全日制應用教育文憑課程。首屆75名學員，包括白沙灣懲教所60名男性在囚人士，及羅湖懲教所15名女性在囚人士，均成功修畢課程。

學員之一《港區國安法》首案被告唐英傑，於2020年駕駛插有「光時」旗幟電單車撞向警員，翌年被裁定「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」罪成，判囚9年。他昨出席畢業禮時指，在座不少同學都是因反修例事件入獄，自己當時受太多偏激及錯誤資訊荼毒，以為暴力能解所有決問題，但判刑至今近4年有很多時間反思，發現自己「好錯」，「被人利用、人哋講咩就做」。

他批評叫大家衝擊政府的人，在外國享受「偷回來的自由」，「叫人衝自己鬆」；又說參加了懲教署「沿途有理」計劃，令他改變思考方式、重新認識國家，發現原來中國發展比外國好。

唐英傑形容學習令「熱情撻返着我，記得返自己中意做咩」，與同學一起在死線前趕功課、溫習至深夜等畫面也很難忘；且透露一直想做跳傘教練，希望未來透過實際行動回饋社會，彌補對國家不尊重的行為。另提到因入獄未能能履行承諾出席妹妹的畢業禮，且錯過了她的婚禮，小狗去年過身亦未能見到最後一面，強調很多遺憾都不能彌補，籲市民不要以身試法；亦勉勵其他人向目標前進，「好似香港運動員咁迎難而上，總有一日會有機會企在屬於自己的頒獎台上。」

鄧炳強：忍不住流下男兒淚

保安局局長鄧炳強稱，唐英傑當初誤信假新聞及假消息，被人誤導而悔不當初，現在有機會多認識國家和正向思維，期望他將來成為在社會上有用的人，貢獻香港和國家。他續稱，學員能成功畢業，不但證明他們努力的成果，亦展現了自強不息的堅毅意志、決心重塑自我及準備迎接新生活的堅定信念，相信他們會成為負責任公民。

鄧炳強認為第一屆課程非常成功，第二屆的收生名額暫維持75個，因要視乎收生或想修讀的人背景如何、有否合理能力能完成課程及其他因素，但未來會再檢討每年名額，亦正考慮除了現時的應用教育文憑外，會否伸延到其他課程。

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