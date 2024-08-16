育兒心得︱「劍后」江旻憓文武雙全　兒童心理學博士：3個貼士打造奧運冠軍級學霸

▲ 「劍后」江旻憓在巴黎奧運會上勇奪女子重劍金牌，為香港爭光。（港協塈奧委會相片）

「劍后」江旻憓在巴黎奧運會上勇奪女子重劍金牌，為香港爭光。作為家長,你是否也希望培養出優秀的下一代,讓孩子在未來發展一技之長?在這篇文章中,兒童心理學博士Rosa將與你分享三個重要貼士,幫助你發掘孩子的天賦,並鼓勵他們堅持追逐夢想。

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一、從孩子的興趣出發,鼓勵探索更多可能

我建議家長讓孩子嘗試不同的活動,培養他們的好奇心。年紀小的孩子可能還不清楚自己適合什麼,此時父母的角色就顯得尤為重要。以江旻憓的父親為例,他在女兒接觸劍擊之前,讓她嘗試過跳舞和溜冰等多項運動。當發現女兒喜歡跳舞時,他巧妙地將劍擊比喻為「運動版的芭蕾舞」,成功引起了女兒的興趣。正是這種敏銳的觀察和適時的鼓勵,讓江旻憓在11歲便踏上了劍擊之路。由此可見,父母需要擴闊視野,在孩子探索階段了解他們的興趣,並為他們創造更多嘗試的機會。

二、從奧運金牌選手身上學習面對失敗

運動員最大的敵人莫過於傷病。如何冷靜面對失敗並重新站起來,是孩子們值得學習的重要課題。江旻憓的經歷就是最好的例子。2017年和2019年,她先後遭遇了左右膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷患。然而,她並未被打倒,而是屢敗屢戰,最終站上了東京和巴黎奧運的舞台。她的運動格言「輸了當然會傷心,但我會快速整頓心情再練習」,充分展現了她堅韌不拔的心理素質。

要培養孩子勇於面對挑戰、永不放棄的精神,良好的心理素質和積極的自我對話至關重要。HappyYou教育平台通過中英對照的故事,教導孩子如何培養積極的心態,面對挑戰時能夠有效調節自己的情緒。例如,在《Secret to Success》這個故事中,我們教導孩子一個重要的觀念:「如果我在一天的練習後能比開始時進步哪怕一點點,那就是成功。」這種循序漸進的思維方式,能幫助孩子建立良好的自我對話習慣,在面對挑戰時保持積極樂觀的態度。



三、用同理心對待孩子

除了培養興趣,擁有同理心也是孩子成功的關鍵。只有當孩子親身體會被理解和支持的感受,才能真正培養出這種能力。江旻憓在2021年寫給一位小女孩父母的信中,充分展現了她在一個充滿愛與理解的家庭中成長的經歷。當時有一名小女孩跟江說自己很希望學習劍擊，但是父母不允許，江在信中寫道：「其實做人父母很不容易，感謝你們給予孩子的愛，我很希望你們能夠相信孩子，讓小女孩接觸運動，鼓勵她運動，運動自然會讓孩子獲得很大得着。我自己在劍擊中學會的不是要贏獎，而是享受辛勞過後的喜悅。能夠愛上一樣東西，令你持之以恆地付出努力其實是很幸福。相信每一個人也有自己的路，小朋友也會有屬於自己的路，找到令自己發光發亮的方法，請你相信孩子。」這番話不僅體現了江旻憓的同理心,也反映出她的父母給予了她足夠的愛、信任和鼓勵。

通過這些方法,我們相信每個孩子都能找到自己的興趣,培養堅韌的心理素質,並在充滿愛與理解的環境中健康成長,為未來的成功奠定堅實基礎。

文章獲Dr. Rosa Kwok【兒童心理學博士】授權刊登

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