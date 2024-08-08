鄧炳強今因一事流下男兒淚　過往亦曾鏡頭前哽咽

▲ 鄧炳強今日出席懲教署「立德學院」第一屆畢業典禮時，罕有流下男兒淚。(鄧炳強fb圖片)

鐵漢都有柔情一面，保安局局長鄧炳強今日出席懲教署「立德學院」第一屆畢業典禮時，罕有流下男兒淚。其實，他過往亦曾因談及「反修例風波」，在鏡頭前哽咽落淚。

「立德學院」是懲教署在去年10月底設立，為成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程，每年有75個學額，課程包括中文、英文、數學、生涯規劃以及人際傳意與個人發展五個科目，以及「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」的選修群組。今次畢業的學員包括《港區國安法》首案被告唐英傑，他在典禮中擔任升旗手。

鄧炳強今日出席「立德學院」第一屆畢業典禮後，在社交媒體分享稱，75位同學今日全體畢業，聽到學員分享在囚時反思、對迷途懊悔、對家人感謝，「忍唔住流下男兒淚。」他希望每一位學員珍惜人生的第二次機會，帶住畢業證書，順利重投社會，步向光明前路。

今次不是鄧炳強首次落淚，他過往亦曾在鏡頭前哽咽落淚。2022年，鄧接受《人民日報》專訪時，講到2019年爆發的修例風波。他話，「黑暴」期間香港警察飽受冤屈，即使有警察妻兒遭受「黑暴」攻擊，家裡的玻璃窗都被砸爛了，其妻致電丈夫哭訴，該名同事聽到孩子哭，仍堅持謹守崗位，與暴徒對峙，當時鄧炳強難忍淚水哽咽說，「我覺得真係好辛苦！」

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