正能量︱由業餘運動員晉身精英組別打入世十　四拍女球員陳子欣自資出賽為港爭光

▲ 陳子欣在兩年多的四拍比賽上，由本地至國際賽事都曾獲不少獎項肯定實力。（彭大偉攝）

全城奧運熱，傳媒焦點、市民目光多數聚焦在得獎的精英運動員身上，未能摘牌的奧運健兒有時難免被忽略。其實香港有不少運動員，同樣在努力追夢、默默耕耘，像香港四拍球手陳子欣（Joyce），近年縱然在國際賽事上多度奪獎，但她坦言要當上一名全職運動員，要考慮的現實因素可不少。

四拍（全能）運動（Racketlon），可理解為綜合乒乓球、羽毛球、壁球及網球4項傳統球拍的運動。比賽由4個單項比賽組成，有特定的發球順序規則，並以最後的綜合總分決出勝負。

香港四拍總會（HKRA）一直積極推廣這項運動，為本地的四拍運動員提供平台聚集交流球技和舉辦本地比賽等。透過註冊成為國際四拍協會的會員，香港隊可以派出隊伍出戰世錦賽團體賽。至於其他國際賽事，香港球員可自行報名及自費赴外地參賽。

▲ 香港四拍運動員陳子欣，自大學畢業後，便朝著向頂尖運動員的夢想出發。（彭大偉攝）

兩年前開始接觸四拍的陳子欣，2022年首次參與奧地利世界錦標賽及倫敦公開賽已奪團體賽挑戰盃亞軍、業餘組混雙季軍；其後於英國、泰國、波蘭、荷蘭、澳洲、丹麥等地參與不同規格的四拍公開賽，屢次奪獎，每每刷新香港隊在國際賽事的最佳成績。

今年起正式脫離業餘組別，進入精英組別球員，在2月舉行的首屆國際巡迴賽香港站暨香港公開賽，在女單、女雙及混雙的精英組別賽事全部奪金。至今年8月，她在單打世界排名第10，女雙13，混雙17；是現時亞洲排名最高的四拍女球員。

機緣巧合接觸四拍

陳子欣自小在父母安排下，跟兄長學習不少運動項目，其中她尤其鍾情羽毛球和乒乓球，在中小學時期，曾加入乒乓球青苗及羽毛球青年軍，大學時則分別是中大羽毛球隊、崇基羽毛球隊及乒乓球隊成員。

至於開始玩四拍運動，Joyce指全是機緣巧合。「在中大生物化學系畢業後，2022年我到英國攻讀碩士，有天在香港四拍總會的通訊群組看到他們在招募運動員去奧地利比賽，因當時正值疫情，由香港去外國要隔離14日，故難找到人出賽，而我由英國前去相對較方便，所以便向總會主席自薦，心想就算不比賽，當去觀摩都好，最後我成為香港代表團唯一女生，還進入了最低組別的挑戰賽，並拿了亞軍，僅輸給了美國選手。」

同年11月Joyce畢業回港，之後於港大泛組學科研中心任職，香港四拍總會邀她再打波，她有感自己工作時間穩定，放工或假期都可練習，便展開了不同賽事的旅程。「這個過程是有點無心插柳，一開始只打算玩玩，沒想過要比賽，跟其他運動員以比賽為目標的方向不同。」

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Joyce一開始便是參加外國的賽事，故體驗的比賽文化跟香港略有不同。「好像英國的場地較大，當時我出賽的社區，亞洲區運動員不多，故對我會較好奇，同時也很鼓勵多去比賽，就算輸了也不會不開心；香港的競爭性較大，運動員個性也較內斂，有少許文化上的分別，但四拍總會內的隊友都很好，回港後不用再摸索適應。」

自費到歐洲出賽

陳子欣不是全職運動員，她坦言在四拍運動路上得到的資源很少，例如她現在沒有正式的教練，只能靠跟隊友打波或在比賽中提升實力；而出外比賽的經費，主要都要自資，亦不容易找到贊助。「香港四拍總會的成員全部都是義務，一心只為推廣這項運動，故沒有多餘人手去為運動員籌集資金。」

她舉例去一次歐洲比賽，住宿、食用及交通費至少5位數字；她不識駕車，若要租車便要依賴同行的比賽拍檔。而四拍包含了4種運動，配備如球拍和球鞋都有分別，還有要聘請比賽時的專業教練，這些都全是比賽成本。她稱經常要動用積蓄，或之前留學時家人給她儲起的生活費。「另外，因為我有正職，有時不想拿年假去外地比賽，故盡量善用上班時間，試過有次去澳洲比賽，星期三晚放工後便拖着行李箱去機場，至下周一早上回港便即刻返工。」

Joyce又憶述，去年首次去波蘭比賽時，因期間球鞋磨蝕，自己不小心跌倒，腳部軟骨受了傷致腫脹，她都忍痛捱完賽事。「因那次是我跟拍檔第一次去歐洲比賽，而且可以跟一號種子球員對戰，故十分珍惜機會，我在第一場比賽時已弄傷，之後兩日共打了9場，最後幾乎行不了，至現在仍然有少許痛，須定期接受物理治療。」

▲ Joyce盼望能多到外地參賽，但找資金以至拍檔都不容易。「如要打雙打，都要拍檔的時間配合，故有很多考慮因素。」（彭大偉攝）

缺少支援成阻礙

Joyce最擅長和喜歡的是羽毛球，若要她在四拍運動中排位，卻非她的自選。「現時依次排列會是網球、兵兵球、壁球和羽毛球，因羽毛球是我的主項，出賽時有壓力，不想輸；相反其他3種可以有更多進步空間，早前去完丹麥比賽，更覺自己網球技術不算好，兵兵球在童年有玩過，到大學才再練，而壁球更是由零起步，所以可以更加努力改進。」

當上世界第一，是所有運動員的夢想，Joyce今年的目標，是可以獲選參加年底在瑞士舉行的年終賽，故要加倍努力提升實力。不過，她深知作為非全職運動員，缺少資金或獎金支持出賽及恒常訓練，都是追夢路上的障礙。

去年她參加了母校中文大學的「崇基校友尋夢計劃2023」，便希望藉此讓更多人了解本地的四拍運動員。28年前，李麗珊一句「香港運動員唔係垃圾」成為金句，時至今日，香港運動員更證實早具備世界級的實力，但這亦需要社會資源和配套能同步發展，更多具潛質的運動員才能夠發揮所長，在體壇上發光發熱。

▲ （彭大偉攝）

支持追夢計劃

由多位中大生義務發起的「崇基校友尋夢計劃」，旨在支持一些已畢業的校友，能夠向着夢想之路出發，2023年共有3個支持項目，包括運動項目「我要做世一」的陳子欣外，另外有「我要組樂團開音樂會」色士風樂手劉梓杰，以及文化策展人鍾善昕的「我要細說香港情懷」。

在推廣這些追夢人的堅持和努力之餘，亦希望可尋找願意協助付出的同行者，不論以金錢或資源作出配合，都有機會讓夢想得以成真，從而啟發更多追夢之旅。

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