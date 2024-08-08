香港機場｜2024暑期最新本土裝飾　引入傳統作品展出到10月底

香港國際機場文化藝術節今起（8日）至10月31日在客運大樓舉行，設4個展覽，涵蓋傳統工藝藝術以至數碼藝術，展現本地藝術家與創意人才的藝術作品。

其中位於一號客運大樓抵港層（第五層）接機大堂B的「香港工藝街」介紹六項本地傳統手工技藝，包括花牌紮作、港式奶茶沖調、中式點心與竹蒸籠製作、手雕麻將及「李漢港楷」字體，當中大部分工藝已獲正式列為香港非物質文化遺產。參觀者可於現場使用刻有「李漢港楷」字體的印章，製作屬於自己的香港街景明信片，還可免費領取由本地知名插畫師麥東記設計的行李箱貼紙。

位於接機大堂至地面運輸中心緩坡道的「遊古戲今」就展出由藝術家卓家慧及設計師劉俊傑的一系列互動體驗作 品，糅合中國傳統工筆畫與多媒體數碼科技。展覽以富有本土特色的深水埗花布街為靈感，藝術家卓家慧繪製了一系列工筆畫作品，當中除了包括花鳥靈猴、鏤窗盆景等古雅物象，還有現今常見的圖案磚瓦、家居擺設等。畫作沿地面運輸中心緩坡道延伸，連續影像穿梭往來古今之間，帶給參觀者視覺和閱讀樂趣；而設計師劉俊傑則以藝術科技呈現畫作，透過擴增實境（AR）及動態圖像設計創作出特設網頁及Instagram濾鏡，讓參觀者挑選稱心的畫作素材及主題色調，製作動畫作品。

至於位於一號客運大樓離港層（第七層）D與E行段之間的「如畫香江：江啟明作品展」，就展示香港土生土長畫家江啟明二十多幅水彩畫作，他數十年來幾乎走遍香港每個角落， 以畫筆記錄美麗壯闊的海灣島嶼、形態萬千的火山岩和海蝕洞，還有樸實繁盛的鄉城風貌。

而「躍動藝術之旅」就位於一號客運大樓抵港層（第五層）接機大堂A，機場的大型數碼屏幕將展出由本地藝術家及260名中學生創作的四幅動態畫作，從不同角度探索香港充滿活力的城市面貌與視覺文化，同時讓觀眾在機場這個承載離別的地方，感受對「家」的情感

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】