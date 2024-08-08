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黃建東孖母親拍攝家電廣告　一人包辦台前幕後工作超厲害

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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黃建東與母親一齊拍廣告

藝人黃建東 (東東) 一向很有創意諗頭，近日他與媽媽黃葉慧茵 (Diane)獲著名家電品牌邀請拍攝廚餘攪拌機廣告，更由東東一手包辦台前幕後包括創作、導演、監製、演出以及廣告歌都是其創作。

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一人包辦台前幕後工作

他說：「對上一次一人包辦整個廣告就是《平安郁》，客戶很喜歡我寫的廣告歌，所以很高興今次邀請我為他們創作和執導這個廣告。其實六月的時候我一邊要籌備《福祿壽訓練學院》決賽表演，同時亦要趕着籌備廣告拍攝，兩邊都要度橋創作，令我差些精神分裂。」

由於每次東東和媽媽合作都甚有火花和默契，所以今次再度母子檔合作。不過由於今次廣告需要有位兒子，東東首次拍廣告做爸爸，笑言不得不認老。

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望雙線發展

東東由福祿壽比賽至今總共瘦了三十磅，所以廣告造型感覺煥然一新。問到東東接下來是否幕前幕後都會兼顧：「其實自從《平安郁》後一直有不同品牌想搵我度橋拍廣告，而自己都好享受創作，成日都有好多靈感，所以嚟緊希望擺多啲時間去度橋同埋寫廣告歌，希望幕前幕後雙線發展。」

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