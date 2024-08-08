巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚

▲ 全紅嬋師傅陳若琳被封「最美教練」。

【巴黎奧運/全紅嬋/最美教練/陳若琳/國家隊/跳水】國家隊全紅嬋在巴黎奧運會女子10米跳台賽衛冕成功摘金，全紅嬋的「水花消失術」技驚四座。另一方面，這位年僅17歲的世界冠軍，十分天真可愛。

近日，網上流傳一段早前備戰女子雙人10米台訓練期間，英國隊選手史賓杜蓮妮施莉伊絲客氣地向在場人士分享零食，她擁抱了全紅嬋一下，並邀全紅嬋吃零食。

可是對控制體重有嚴格要求的全紅嬋即時擺手婉拒，此時此時國家隊教練陳若琳禮貌地接過零食代吃，即時化解尷尬場面，陳若琳此舉被網民大讚。

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巴黎奧運丨陳若琳被封「最美教練」

現年31歲陳若琳是國家隊前女子跳水運動員，曾在奧運奪5枚金牌。她在2016年10月宣布退役，於2021年12月擔任全紅嬋的國家隊主管教練，更被媒體封為「最美教練」。

陳若琳與愛徒全紅嬋一樣出身貧窮家庭，而且陳若琳自幼父母離異遭雙親遺棄，先後由外婆及舅父照顧，因為自幼體弱經常生病，於是4歲被送到江蘇省南通市兒童業餘體校接受訓練，本來只想強身，但發現原來她極有跳水天份，於是在14歲已參加跳水世錦賽，15歲參加北京奧運並奪兩枚金牌。

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其實以教練來說，陳若琳只31歲算很年青，所以與全紅嬋年齡相齡相差不算十分遠的她，彼此亦師亦友，二人像姊妹，比如在杭州亞運時，有粉絲送了一個烏龜背囊給全紅嬋，她第一時間想起師傅，問得粉絲同意後將背囊送給陳若琳。

另外被封「最美教練」，陳若琳當然不少追求者，有指全紅嬋曾經說笑稱：「全天下的男人都想娶我這個教練當老婆。」當時陳若琳聽到就害羞地稱：「我有事，先走一步。」

網上甚至有傳霍啟剛的弟弟霍啟山曾想追求陳若琳。不過兩人從沒承認或回應過有關傳聞。

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