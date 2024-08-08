癌症殺手｜研究揭50歲以下更易患17種癌症　90後患這種癌症風險高169%

▲ 美國研究50歲以下更易患17種癌症，大部分與肥胖有關，90後患這種癌症風險高169%。

【癌症／90後／肥胖／大腸癌／卵巢癌／子宮體癌／胰腺癌】癌症是港人頭號殺手，美國癌症協會發表最新的大型研究報告，發現50歲以下的年輕一代，有17種癌症的發病率比年長者（50歲以上）高，且持續上升。其中，90後人士罹患一種癌症的風險，更高達169%！

最新影片推介：

50歲以下有17種癌症發病率上升

美國癌症協會在《刺針公共衛生（The Lancet Public Health）》國際醫學期刊發表研究，分析了1920年至1990年出生、共2,370萬名癌症患者的病例數據，當中涵蓋34種不同癌症，並根據患者的出生年份進行分類。

結果發現，50歲以下人士更易罹患17種癌症，其中有10種癌症與肥胖有關：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

美國癌症協會首席科學官William Dahut博士表示，雖然這兩個世代的發病年齡多在30歲至40歲，但發病率卻截然不同。1990年出生人士患上胰腺癌、腎癌、小腸癌的男性和女性，以及女性肝癌的發病率，比1955年出生的人高出約2至3倍。

而在各種癌症類型中，與發病率最低的出生群體相比，1990年出生的人，卵巢癌發生率增加了12%，子宮體癌發生率增加了169%。

此外，William Dahut博士指出，由於癌症形成需時，因此與肥胖有關的癌症，可能與患者年幼時期的健康有關。如果患者20、30多歲就患癌，代表其可能在童年時，就已經接觸到誘發該種癌症的物質。

更多相關報道：婦科疾病︱港女嚴重經痛確診子宮内膜異位 吃避孕藥致肥遭家人罵「嘥錢」崩潰：我冇得揀

癌症2種最常見徵兆

William Dahut博士提醒，大多數癌症可能會出現以下2種最常見的徵兆：

異常出血：大腸直腸癌會出現血便、子宮頸癌可能會出現陰道異常出血等；

異常的疼痛：未曾有過的疼痛、持續性疼痛等。

而淋巴結異常、疲勞、體重減輕，或是與晚期癌症有關的徵兆。

不過，研究亦發現，肺癌等與煙草有關的癌症、子宮頸癌等與HPV有關的癌症，年輕一代的病發率呈下降趨勢，這顯示了90後女性接種HPV疫苗的有效性及90後吸煙率下降的現象。

同場加映：子宮內膜癌4大症狀及8大高危人士

子宮內膜癌有4大症狀

台外科專科醫生白映俞早前指，子宮主要有兩種常見癌症，一種是子宮惡性肉瘤，從肌肉層長出來；另一種比較常見的子宮內膜癌，於子宮內層組織長出來的癌症。子宮內膜癌多發生於已經停經的婦女，較少出現在45歲以下的女性身上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

子宮內膜癌8大高危人士





















HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5