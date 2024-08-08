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電壓驟降｜中電與物管公司創毅簽署合作備忘錄　建議升降機等安裝電壓驟降後操作裝置

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發布時間： 2 小時前

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中電及創毅管理層與嘉賓合照。（中電提供）

中電今（８日）與物管公司創毅物業服務顧問有限公司簽署合作備忘錄。中電指，合作備忘錄旨在深化與創毅的合作，以應對氣候變化帶來的影響，鼓勵住戶實踐低碳生活，中電將協助創毅提升物管人員對電力質量的認識、安排工程團隊到屋苑實地視察，並協助屋苑測試電力設備。同時會為屋苑提供專業意見及技術支援，建議為對電壓波動較敏感的設備例如升降機，安裝電壓驟降後操作裝置，以減低電壓驟降對住戶的影響。

中電指， 創毅2017年起在新建成的物業內所有升降機均裝設了電壓驟降後操作裝置，有效緩解電壓驟降的影響，雙方亦將進行屋苑電力事故演練，加強在處理突發電力事故時的溝通及協作默契，提升應變能力。

中電指，早前已聯同物業管理業監管局及香港物業管理公司協會舉辦研討會， 向物管業界分享電壓驟降緩解措施和處理電力事故的相關資訊；另正在整合註冊電業工程人員的名單，以協助物業管理人員在緊急情況下聯絡註冊 電業工程人員進行維修，加快為樓宇復電。

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