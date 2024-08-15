罕見病｜22歲男子「啪手指」成癮　驚患全球不足150宗超罕見皮膚病

▲ 台灣一名22歲男大學生長年習慣「啪手指」，某日關節莫名腫脹求醫後發現患上極罕見的皮膚病。

【大學生／啪手指／關節／腫脹／指部厚皮症／罕見病】不少人在感覺到手指僵硬時都會扳手指，令關節發出「啪」一聲，不過要小心長期維持這種習慣有可能會造成傷害。台灣一名22歲的男大學生長期「啪手指」，結果某日手指關節莫名腫脹，求醫後發現居然患上極為罕見的皮膚病。

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綜合台媒報道，該名男大學生從小就有「啪手指」的習慣，結果前一陣子，突然發現左手中指及無名指關節莫名出現腫脹，但沒有任何痛感，也不會影響活動或帶來不適。他之後到台北慈濟醫院就診，先照X光確認骨骼沒有問題，抽血檢查亦排除關節炎及免疫疾病的可能性，最終診斷為極罕見的「指部厚皮症」（Pachydermodactyly）。醫生為他安排每2周一次的局部類固醇注射治療，4個月後關節明顯消腫，患者亦無需再為手指外觀困擾。

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到底甚麼是「指部厚皮症」？慈濟醫院皮膚科醫生吳若薇就解釋，指部厚皮症是一種相當罕見的疾病，目前全球病例甚至不足150宗；其臨床表現為指間關節側邊出現軟組織腫脹及增厚，通常多發生在食指、中指或無名指位置，相對較少出現在拇指及尾指上。

她續指，指部厚皮症常發生在青少年和男性為主，男女比例為4：1，且多數病人都不會出現症狀，只有少數患者會感到關節疼痛。這種疾病的發病成因目前尚無定論，不過就有部分文獻指出，可能與手部關節反覆的機械性刺激有關，如習慣性扳手指、從事打字工作、某些運動員或音樂家等需要大量運用指關節的工作。

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而在診斷上，患者需要先抽血排除關節炎、自體免疫疾病以及新陳代謝疾病，之後再照手部X光，檢查確認是否有骨頭出現病變。治療上則必須先請患者停止重覆的機械性刺激，並配合在病灶上局部注射類固醇的療程，必要時亦可以透過外科手術將腫脹部位切除。不過吳若薇亦提到，由於指部厚皮症的全球病例過於稀少，因此現有的文獻亦無法解答此病是否能夠完全治癒，但以上述案例為例，局部進行治療4個月便已明顯消腫，目前亦在持續治療中。

吳若薇表示，指部厚皮症是相對較為穩定的疾病，即使沒有進行治療，也不會發展成嚴重關節損傷、病變或導致運動受限；對患者而言，最令人擔心的可能是手部外觀。她就提醒市民，平日應盡量避免養成扳手指的習慣，如果工作上需要大量使用關節，則建議之後可進行適度休息，以免除手部關節的頻繁刺激。

同場加映：3招舒緩手指關節防彈弓指

註冊物理治療師張聲恆（Alex）曾受訪表示，若手指「卡住」難以郁動，屈曲後要用另一隻手指大力推至「啪」一聲才伸得直，便有可能是患上彈弓指。「彈弓指」又名板機指，正確病名為手指屈曲腱腱鞘炎。他解釋，手指筋由手臂延伸至手指，筋腱去到手指就會比較幼，需穿過一條叫腱鞘的「隧道」。筋鍵就像列車，可在管內前後後滑動，以做到手指屈曲及伸直的動作。但若經過重複勞損，又或是平日負重太多，肌腱位置就有機會發炎水腫，使腱鞘增厚，嚴重時會產生一粒粒的結節。

硬化的結節會阻礙筋腱郁動，彎曲、伸直都不能順暢地做，有機會「卡住」。

Alex又另外傳授以下3招，除了有預防患上彈弓指的功效，病人亦可得以紓緩，增加關節的郁動能力並強化肌肉。

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1. 放鬆手掌

將前臂伸直、手掌向外，以另一隻手輕力往下壓，應感覺到手指與前臂內側有拉扯感。維持動作約15秒，一天可分不同時段共做10次，可伸展負責伸直和屈曲的掌指肌腱。

2. 伸展手指

雙手手指緊貼，雙臂伸直，其後手指漸漸向外拗，伸展幅度應為感覺到虎口位有拉扯感，手指、掌指關節和手指筋也會有同樣感覺。維持動作約15秒，一天可分不同時段共做10次，如每小時做一次，平均分布於生活中。

3. 自行按摩

伸直手板，於掌指關節附近，摸到有增厚、結節的位置，再按上下、左右做按摩。力度要適中，按到有輕微痠軟感即可，每次可按半至1分鐘，一天可分不同時段共做10次。但若按完後感到餘痛，需等痛感散去才可再按。

若為初期病人，即掌指肌腱仍有紅腫熱痛者，不應做上述動作，應盡快求醫。若初期腫痛者仍做深層按摩，有機會加劇痛楚和惡化速度。

預防貼士

1. 保持良好及正確的姿勢，多做手掌和手指伸展。

2. 避免長時間集中使用同一隻手或手指工作，可適時換手、換手指繼續做。

3. 減少做一些使手指勞累，或長期需屈曲伸直的活動，若無法避免，則每20至30分鐘要休息，或換手。

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