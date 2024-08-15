  • 27°C
香港時間 : 2024815日 (四) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

罕見病｜22歲男子「啪手指」成癮　驚患全球不足150宗超罕見皮膚病

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣一名22歲男大學生長年習慣「啪手指」，某日關節莫名腫脹求醫後發現患上極罕見的皮膚病。

【大學生／啪手指／關節／腫脹／指部厚皮症／罕見病】不少人在感覺到手指僵硬時都會扳手指，令關節發出「啪」一聲，不過要小心長期維持這種習慣有可能會造成傷害。台灣一名22歲的男大學生長期「啪手指」，結果某日手指關節莫名腫脹，求醫後發現居然患上極為罕見的皮膚病。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

綜合台媒報道，該名男大學生從小就有「啪手指」的習慣，結果前一陣子，突然發現左手中指及無名指關節莫名出現腫脹，但沒有任何痛感，也不會影響活動或帶來不適。他之後到台北慈濟醫院就診，先照X光確認骨骼沒有問題，抽血檢查亦排除關節炎及免疫疾病的可能性，最終診斷為極罕見的「指部厚皮症」（Pachydermodactyly）。醫生為他安排每2周一次的局部類固醇注射治療，4個月後關節明顯消腫，患者亦無需再為手指外觀困擾。

點擊圖片放大
+3
+2

到底甚麼是「指部厚皮症」？慈濟醫院皮膚科醫生吳若薇就解釋，指部厚皮症是一種相當罕見的疾病，目前全球病例甚至不足150宗；其臨床表現為指間關節側邊出現軟組織腫脹及增厚，通常多發生在食指、中指或無名指位置，相對較少出現在拇指及尾指上。

她續指，指部厚皮症常發生在青少年和男性為主，男女比例為4：1，且多數病人都不會出現症狀，只有少數患者會感到關節疼痛。這種疾病的發病成因目前尚無定論，不過就有部分文獻指出，可能與手部關節反覆的機械性刺激有關，如習慣性扳手指、從事打字工作、某些運動員或音樂家等需要大量運用指關節的工作。

更多相關報道：罕見病｜20歲少女模特兒患不明罕見病全身肌肉僵化　寫勵志抗病日記極催淚

而在診斷上，患者需要先抽血排除關節炎、自體免疫疾病以及新陳代謝疾病，之後再照手部X光，檢查確認是否有骨頭出現病變。治療上則必須先請患者停止重覆的機械性刺激，並配合在病灶上局部注射類固醇的療程，必要時亦可以透過外科手術將腫脹部位切除。不過吳若薇亦提到，由於指部厚皮症的全球病例過於稀少，因此現有的文獻亦無法解答此病是否能夠完全治癒，但以上述案例為例，局部進行治療4個月便已明顯消腫，目前亦在持續治療中。

吳若薇表示，指部厚皮症是相對較為穩定的疾病，即使沒有進行治療，也不會發展成嚴重關節損傷、病變或導致運動受限；對患者而言，最令人擔心的可能是手部外觀。她就提醒市民，平日應盡量避免養成扳手指的習慣，如果工作上需要大量使用關節，則建議之後可進行適度休息，以免除手部關節的頻繁刺激。

同場加映：3招舒緩手指關節防彈弓指

註冊物理治療師張聲恆（Alex）曾受訪表示，若手指「卡住」難以郁動，屈曲後要用另一隻手指大力推至「啪」一聲才伸得直，便有可能是患上彈弓指。「彈弓指」又名板機指，正確病名為手指屈曲腱腱鞘炎。他解釋，手指筋由手臂延伸至手指，筋腱去到手指就會比較幼，需穿過一條叫腱鞘的「隧道」。筋鍵就像列車，可在管內前後後滑動，以做到手指屈曲及伸直的動作。但若經過重複勞損，又或是平日負重太多，肌腱位置就有機會發炎水腫，使腱鞘增厚，嚴重時會產生一粒粒的結節。

硬化的結節會阻礙筋腱郁動，彎曲、伸直都不能順暢地做，有機會「卡住」。

Alex又另外傳授以下3招，除了有預防患上彈弓指的功效，病人亦可得以紓緩，增加關節的郁動能力並強化肌肉。

點擊圖片放大
+5
+4

1. 放鬆手掌

將前臂伸直、手掌向外，以另一隻手輕力往下壓，應感覺到手指與前臂內側有拉扯感。維持動作約15秒，一天可分不同時段共做10次，可伸展負責伸直和屈曲的掌指肌腱。

2. 伸展手指

雙手手指緊貼，雙臂伸直，其後手指漸漸向外拗，伸展幅度應為感覺到虎口位有拉扯感，手指、掌指關節和手指筋也會有同樣感覺。維持動作約15秒，一天可分不同時段共做10次，如每小時做一次，平均分布於生活中。

3. 自行按摩

伸直手板，於掌指關節附近，摸到有增厚、結節的位置，再按上下、左右做按摩。力度要適中，按到有輕微痠軟感即可，每次可按半至1分鐘，一天可分不同時段共做10次。但若按完後感到餘痛，需等痛感散去才可再按。

若為初期病人，即掌指肌腱仍有紅腫熱痛者，不應做上述動作，應盡快求醫。若初期腫痛者仍做深層按摩，有機會加劇痛楚和惡化速度。

預防貼士

1. 保持良好及正確的姿勢，多做手掌和手指伸展。

2. 避免長時間集中使用同一隻手或手指工作，可適時換手、換手指繼續做。

3. 減少做一些使手指勞累，或長期需屈曲伸直的活動，若無法避免，則每20至30分鐘要休息，或換手。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

罕見病丨黃一山長子患罕見病「腦白質發育不健全」　全港僅3宗病例恐致失智癱瘓【附10大症狀】
13:17 2024/07/08
罕見病丨黃一山長子患罕見病「腦白質發育不健全」　全港僅3宗病例恐致失智癱瘓【附10大症狀】
生命鬥士｜21歲男子確診「全台首宗罕見病」　一度命危幸獲幹細胞移植重獲新生
17:44 2024/07/05
生命鬥士｜21歲男子確診「全台首宗罕見病」　一度命危幸獲幹細胞移植重獲新生
罕見病｜14歲少女患「早老症」僅得15年命　媽媽堅持不哭紀錄女兒珍貴每一刻
12:43 2024/06/21
罕見病｜14歲少女患「早老症」僅得15年命　媽媽堅持不哭紀錄女兒珍貴每一刻

你可能感興趣

罕見病丨黃一山長子患罕見病「腦白質發育不健全」　全港僅3宗病例恐致失智癱瘓【附10大症狀】
13:17 2024/07/08
罕見病丨黃一山長子患罕見病「腦白質發育不健全」　全港僅3宗病例恐致失智癱瘓【附10大症狀】
生命鬥士｜21歲男子確診「全台首宗罕見病」　一度命危幸獲幹細胞移植重獲新生
17:44 2024/07/05
生命鬥士｜21歲男子確診「全台首宗罕見病」　一度命危幸獲幹細胞移植重獲新生
罕見病｜14歲少女患「早老症」僅得15年命　媽媽堅持不哭紀錄女兒珍貴每一刻
12:43 2024/06/21
罕見病｜14歲少女患「早老症」僅得15年命　媽媽堅持不哭紀錄女兒珍貴每一刻
網絡熱話 健康問題 皮膚病 類固醇 罕見病 台灣

最高瀏覽

東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩