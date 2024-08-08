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香港小姐2024丨15強佳麗拍官方宣傳片　著高貴晚裝晒美好身段

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《2024香港小姐競選》15強佳麗，日前齊集拍攝以「絕美多樣」為主題的官方宣傳片！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》15強佳麗：1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis，日前齊集拍攝以「絕美多樣」為主題的官方宣傳片，輪流展示「華麗轉身蛻變大法」。

香港小姐2024丨最後15強入圍佳麗名單　年齡身高學歷詳細資料一文盡睇

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香港小姐2024丨15強佳麗晒美好身段

15強佳麗在官方宣傳片中先以背心+牛仔褲Casual Look出場，之後通過一條全白隧道後，各人即蛻變成高貴晚裝Look，大晒優美身段及飄逸秀髮的同時，並對着鏡頭大拋自信Bite，畫面唯美。

無綫娛樂新聞台直擊了相關宣傳片拍攝情況，昨日更率先播出其中六位佳麗的受訪片段。有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳，受訪時坦言拍攝時心情緊張：「第一次着咁靚嘅衫拍Promo，心情非常之激動，但都有少少緊張，驚啲Pose擺得唔靚，表情唔夠好睇，不過最後都克服咗。」

倪樂琳續指為了保持體態，近日積極做運動操弗自己，備戰決賽重頭戲泳裝環節：「都想自己線條靚啲，有時間就會做運動，雖然平時都有做開，但就會懶散少少，依家就會督促住自己。」

3號王汛文則自爆之前游水時不慎曬黑：「我唔係成日游水，係返香港先游，但我游水時冇乜搽防曬，所以有人話曬黑咗，之後都要注意番。」

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