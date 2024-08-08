韻律泳｜中國首奪史上首面韻律泳金牌 拆解韻律泳4件事運動員點閉氣？

▲ 被譽為「水中芭蕾」的韻律泳，是結合了音樂、體操、舞蹈、和泳式的水上運動。

巴黎奧運韻律泳團體賽，國家隊在「技術自選」、「自由自選」及「雜技自選」3個項目中，全部三項都位列榜首，總分996.1389，以超過81分優勢擊敗美國奪金，是中國在奧運史上首面韻律泳團體金牌。

韻律泳｜韻律泳鼻夾用途

被譽為「水中芭蕾」的韻律泳，是結合了音樂、體操、舞蹈、和泳式的水上運動，運動員必須在離地的水中做出許多托舉、旋轉、彎曲、倒立等動作。觀看韻律泳的觀眾可能會有疑問，運動員如何能夠在水中長時間閉氣呢？運動員為何鼻子上都有個夾呢？原來韻律泳的運動員要流暢地在泳池中起舞，鼻夾功不可沒，鼻夾的主要功能是防止入水。

韻律泳｜韻律泳的歷史

韻律泳於1984年洛杉磯奧運首度亮相，近年只舉行女子雙人及女子團體賽事。直至2022年，國際泳聯（FINA）公布，巴黎奧運韻律泳項目，首度准許男性參賽，形式是男泳手在巴黎奧運將以團體賽成員身份參加，每隊8名運動員中最多兩人為男性。此外，巴黎奧運會的韻律泳實施新規則，集體項目由原來的兩套動作改為三套，分別是集體技術自選、集體自由自選和集體技巧自選。項目數量的增加，不僅增加了運動員訓練的難度和強度，也增加了奪金牌的複雜性和挑戰性。

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韻律泳｜韻律泳的評分標準

韻律泳的評分標準包括技術難度、完成準確度及藝術程度，每個動作最高得分為10分，以扣分的形式完成，最後以得分總和評定成績，總分高者名次越前。香港有韻律泳運動員表示，美感是韻律泳的神髓。

韻律泳｜奧運標準

在奧運會中，舉辦韻律泳賽事的泳池至少要有20米長、30米寬，其中12米長、12米寬的區域內水深必須達9米，水溫26℃，允許1℃的溫差，水質必須清澈乾净，令人能清楚看見選手們在水底的動作是否正確。

在奧運會、世界錦標賽、洲際比賽及國際泳聯組織的比賽中，每個國家或協會只能參加1個單人、1個雙人、1個集體項目和1個自由組合項目的比賽。

在集體項目比賽中，每隊由8名正式運動員和2名替補運動員組成，報名人數最多不能超過10人。在自由組合項目比賽中，每隊由10名正式運動員和2名替補運動員組成，其報名人數最多不能超過12人。

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