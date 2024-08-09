公屋VS居屋｜港女抽中綠置居生活感煎熬　大數3缺點不及公屋：想返去遞表前

▲ 港女抽中市區綠置居後覺得生活煎熬，大數3缺點不及公屋。

【公屋/居屋/綠置居】不少人都會申請綠置居，以公屋換居屋上車置業，但當中是否一定利大於弊？早前有港女在網上討論區發文大呻，指自己成功抽中綠置居，去年交出公屋單位後便入伙新居，原以為會有更好的居住環境，怎料現實遠遠不及想像中美好，即使已入住一年，依然認為公屋環境較理想。她大數綠置居3大問題，慨嘆「好希望所有嘢返轉頭，返去遞表前就好」。

綠置居｜後悔抽中綠置居 環境不如理想

該名港女日前在「香港公營房屋討論區」以「老實講......好唔開心」為題發文，大呻購買居屋的經歷。她指當初用公屋申請綠置居是為了更好的生活環境，結果卻大感失望，「同我想像嘅唔同」。最初她只是以為需要時間適應，但已經過了一年時間，她依然感到好大壓力，「好掛住舊居」。

最新影片推介：

綠置居｜大數綠置居3大問題

另外，樓主又列出公屋換綠置居的3大問題。第一是市區交通噪音嚴重，她指即使是周末的時間，依舊在早上6時便會被車聲吵醒，「咁耐無一日瞓過安寧，戴耳塞都瞓唔到」，反指舊居地點較為偏僻，環境寧靜，雖然交通不太方便，但至少可以「瞓到鬧鐘醒」。

第二是生活配套差，她表示新居地方較大，但醫療、「買餸」的地方也不及舊居方便。第三便是開支較大，要支付管理費、地租差餉及大廈各項雜費維修費，「諗返住100年公屋都唔係洗咁多」。面對各種壓力和生活環境的不理想，她表示非常煎熬。

其實每日好煎熬，最唔想就係返屋企。好似食飯落錯order錯嘢硬食咁 ，為無鍾意嘅嘢硬食25年。

同場加映：環保署四電一腦新安排

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

不過，作為香港人已經用了唯一的房屋福利，加上轉售綠置居有一定的限制，讓她陷入兩難。她又回望當初，以為抽中居屋是「中六合彩咁好運」，怎料不似預期，又後悔「中途加息未有撻訂放棄」，慨嘆想回到遞表前。

所有路已經畀我堵死晒，真係只能攬住間屋過下半世，好希望所有嘢返轉頭，返去遞表前就好。

綠置居｜網民安慰：住下就慣

帖文一出，有不少網民安慰樓主，指只是「習慣」問題，表示「習慣咗就冇問題」、「住下住下就慣」，也有人建議樓主找出壓力來源，以改善睡眠質素，「試試找出原因先,市面好多健康食品有助睡眠，又可以去試試啦, 開心啲啦，去面對新環境」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】