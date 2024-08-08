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都市傳説︱港鐵乘客疑誤入「時空裂縫」　陷月台詭異輪迴：上車到落車同一個站！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

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港鐵乘客疑誤入「時空裂縫」，陷月台詭異輪迴：上車到落車同一個站！

【農曆七月/港鐵/尖沙咀/結界/時空裂縫/靈異/月台輪迴/都市傳説】港鐵有結界？！踏入農曆七月，身邊出現一些難以解釋的離奇現象，都會令人覺得背脊發寒。日前，有乘客在搭港鐵時就遇著詭異情況，懷疑自己在尖沙咀站誤入「時空裂縫」，稱「上車落車及下個站都是同一個站」，遂向網民發問有無同樣遭遇，引起熱議。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

事主在社交平台Thread發文，詢問網民：

有冇人試過尖沙咀上車落車，下個站都係尖沙咀？想知你哋大約喺邊個位、同埋往邊個方向上車（我想知個裂縫喺邊呀）！

原來，近日已有不止一名乘客在港鐵疑似誤入「結界」，稱懷疑尖沙咀站出現「時空裂縫」，令他們在乘車時陷入詭異輪迴。乘客表示，由尖沙咀月台上車，列車行駛一段時間，到要下車時竟又驚見列車仍在尖沙咀站。

而此等怪事引起眾多網民共鳴，紛紛表示有過相似經歷，指非常確定列車已開出，惟到站時車門一開，卻還處於和起點同一個站；故此大家都希望找到「裂縫入口」。

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理性網民質疑：掛住玩電話？

雖然大量網民共鳴自己曾遇過相似的「月台輪迴」情況，但也有人理性質疑，可能是事主顧著低頭用手機，沒有留意列車實際上行駛了多久，很可能列車已過終點站往回走，才導致在同一個站輪迴的錯覺：「係咪上咗架中環車，跟住一路用手機，用到架車返緊去尖沙咀咁吖？」、「係唔係睇手機太沉迷無睇住，尖沙咀上車想金鐘落，點知無為意去埋中環再調頭返尖沙咀？」、「有機會坐咗調頭車啦」。

不過，事主反駁指過程只有7分鐘的車程，難以過海到中環、再回頭到尖沙咀，「我係一路望手機一路望吓出邊咁樣，好肯定冇去到中環」。而實情如何，是否真的有結界？網民亦只能安慰事主「時運低啫，其實冇乜嘢」。

同場加映：MTR都市傳說——彩虹站「鬼門關」？消失的「屈地站」？

其實港鐵過往有不少靈異都市傳說，以下4個傳說被廣為流傳，你又有無聽過？

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