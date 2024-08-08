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細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港死亡率高達45%　理大研究揭1種藥物可抑制病毒

健康資訊

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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【世衞／超級細菌／肺炎克雷伯菌／細菌／香港理工大學／理工大學／阿斯匹靈／治療】世界衞生組織（WHO）於7月31日發表報告，指具有強大抗藥性及高致病性的超級細菌「肺炎克雷伯菌」（CR-hvKP）目前正於全球蔓延，現今已有最少16個國家和地區通報發現相關細菌，其中包括香港。不過，香港理工大學於去年針對此細菌發布研究結果，指出研究發現「阿斯匹靈」有效抑制細菌在體內爆發，有望顯著地降低死亡率。

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夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

1種藥物有效抑制超級病毒

香港理工大學研究團隊（下稱研究團隊）早於2017年發現對人類健康最具威脅的高抗藥性高毒力的病原體「肺炎克雷伯菌」（CR-hvKP）的新變種毒株，世界衞生組織（WHO）將該病毒歸類為「超級病毒」。研究團隊由微生物學講座教授陳聲領導，發現該新變種毒株具有多重耐藥性和超強毒力，並具有高度入侵性，同時對多種常用抗生素具抗藥性，如受感染可能無法治癒而死亡，死亡率高達25%至45%。陳聲表示，該種細菌一般常見於醫院，會附著在病床、地板甚至醫療設備上，而病人通常會在院內及留醫深切治療部時受到感染，一般以老年人最易感染。

不過研究團隊於2023年在針對該細菌的新變異株設計療法上取得突破，發現病原體入侵宿主後會觸發「細胞激素風暴」，誘導病人產生不受控制的免疫細胞反應，最終演變成致命的感染性休克；研究團隊及後發現，「乙酰水楊酸」類免疫抑制劑（ASA），即廣泛用於紓緩輕至中度痛症和炎症、俗稱「阿斯匹靈」的成藥，能夠有效抑制「細胞激素風暴」效法，減少惡化成感染性休克的機會，成功率達100%。

研究團隊指出，單靠「阿斯匹靈」無法根治病源體，但若結合其他抗生素聯合治療，就能增強治療效果；而經篩選後發現，頭孢他啶／阿維巴坦藥物配合「阿斯匹靈」能夠有效針對急性「肺炎克雷伯菌」感染作治療；而用於治療愛滋病的藥物zidovudine配合抗生素rifampicin，亦能夠成功根除病原體「肺炎克雷伯菌」，惟目前尚未進行臨床試驗，未來望以與本地醫院進行相關探討，盡快投入應用讓病人不必經過漫長新藥開發和審批周期，可更快受惠。

同場加映：

超級細菌｜澳洲29歲女家中突昏迷揭染惡菌 肺穿百孔送院後10天亡【附4招預防感染超級細菌】

出現高毒性肺炎克雷伯菌（hvKp菌株）16國家及地區

綜合外媒報道，《世界衛生組織》於7月31日發布最新報告，指一種名為肺炎克雷伯桿菌（Klebsiella pneumoniae）正於全球蔓延，目前至少有16個國家和地區，曾報告該區出現高毒性肺炎克雷伯菌（hvKp菌株）：

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WHO解釋指，肺炎克雷伯桿菌是一種屬腸桿菌科的革蘭氏陰性細菌，存在於一般環境之中，包括土壤、地表水和醫療設備；另外亦會出現於哺乳動物黏膜、人類體內，寄生於喉嚨、鼻咽及胃腸道上方。這種細菌具有天然抗藥性，經典肺炎克雷伯菌(cKp菌株) 可引起以下4大嚴重感染，對於免疫功能較低病人影響更為嚴重：

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WHO強調，由於目前對這類細菌的監測體系尚存局限，相信目前的實際感染情況很可能仍被低估。

為更全面地掌握疫情動態，WHO呼籲各國應加強合作，提升對高毒性肺炎克雷伯菌辨識及偵測能力，並制定相應防治策略，同時亦要加強醫療方面對於抗生素的使用及管理，以減緩細菌抗藥性發展。

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