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愛國主義教育｜陳國基：會研究如何發揮政府與民間力量　在推行進程做好硬軟件並重

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

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陳國基（左）和中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平（右）合照。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基昨日（6日）起一連兩日訪問北京，他聯同「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼，拜訪中央宣傳部和教育部，並參觀中國共產黨歷史展覽館。他表示，回港後會與「愛國主義教育工作小組」分享展覽館所見所聞，結合工作小組在港考察愛國主義教育基地所得，以及從社會各界聽取的意見，研究如何更好凝聚及發揮政府與民間力量，在推行愛國主義教育的進程中做好硬件、軟件並重，進一步增強市民對國家和民族的認同感、歸屬感和自豪感。

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昨日，陳國基與中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平會面，就香港與內地推展愛國主義教育交流意見。他指，政府今年四月成立「愛國主義教育工作小組」，並在其下設立四個分組，分別聚焦於學校教育、本地社區、歷史政經文化和傳媒宣傳，務求全方位在港深化愛國主義教育。其後，陳國基一行參觀中國共產黨歷史展覽館。

陳國基：教育局會與《愛國主義教育法》內容相對接  加強教師培訓、強化學生國情學習等

今日，陳國基一行與教育部港澳台辦公室主任、國際合作與交流司司長楊丹會面，就香港與內地在學校層面推行愛國主義教育交流意見。陳國基指，教育局會繼續通過「多重進路、互相配合」方式，推動全港學校做好愛國主義教育，與《愛國主義教育法》內容相對接，工作包括加強教師培訓、強化學生國情學習，以及舉辦聯校國民教育活動、中華文化體驗活動和內地交流考察團，培育年輕一代深刻認識世界發展大勢，深入了解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷。

陳國基一行亦到訪特區政府駐北京辦事處，他們今日結束北京訪問行程返港。

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