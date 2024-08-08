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周啟生狠批林家謙被嘲蹭熱度　激動發文：唔係行出嚟宣傳谷個show

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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網民嘲周啟生狠批林家謙只為蹭熱度！

日前，現年63歲的資深音樂人周啟生請網民留言列出「你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手」，有網民點名林家謙，周啟生就回覆：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」網民認為林家謙可以回去做幕後，周啟生又留言：「又唔見佢幕後有咩條件！」

事件愈演愈烈，又引起網民熱議，周啟生在Facebook解釋態度強硬兼爆粗原因，他指：「有目的同埋組織咁圍住我嚟咬。我毫無保留，亦冇選擇，所以我無餘地咁樣同呢班X街開火！」。

網民嘲周啟生蹭熱度，只為宣傳演唱會，他於今日（8月8日）下午1時多有作出回應。

鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈

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周啟生：繼續圍爐取暖鬧我

相當有火的周啟生「戰意高昂」，完全無懼網民的狙擊，他分享道：

最新消息

10月1號《搖滾黃河》再演第二場，

係唔會公開買飛，一位善長已經內部全部認購，將會送俾沙田區嘅居民睇。好抱歉，上次睇唔到嘅朋友，今次想睇可能會有啲失望！

2025年搖滾黃河紅館再續………

PS : 嗰班妒忌我嘅盲迷，唔使再吠啦，我唔係行出嚟宣傳谷個show！

我係鍾意講咩就講，我講一句嘢幾十萬人睇到，你哋班狗fans，繼續圍爐取暖鬧我啦，冇人會知㗎！

哈哈大笑

他又有回覆支持者：「我好慶幸有一班理性帶感性嘅朋友支持我、擁護我，我唔需要啲狗fans、盲迷」、「不過寧願佢有飛賣，我仲可以賺多啲添！」

不過同時有網民表示，周啟生作為前輩，就算後輩真的有不足之處，也不應以此無禮態度去作批評，以「廢青」去稱別更屬沒修養，行為過火。

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