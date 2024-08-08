聲夢小花丨鍾柔美台灣放天燈被發現錯字百出　Yumi曾坦言對DSE成績感失望

▲ 鍾柔美今次真係好大意呀！

聲夢小花鍾柔美（Yumi）早前到台灣畢業旅行，當然不少得在社交網分享美照，不過其中一張竟然被網民發現其錯字百出，令人驚訝！

聲夢小花｜鍾柔美遺傅菲律賓籍媽媽高顏值 Yumi想讀商科同屋企有關？【多圖】

被發現錯字多多

相中可見，Yumi與友人一起放天燈，在天燈上寫上祈願的字句，但就錯字多多，當中包括「每日都比（畀）幸運女神春（眷）顧」﹑「入到心義（儀）大學」和「步步高升（陞）」，如此多錯別字，難怪網民指一直稱考第一的Yumi中文水平令人擔心，不過Yumi則未有對這些留言作出回應。

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對DSE成績不滿意

其實早前Yumi在DSE放榜後，坦言對自己DSE成績感到不滿意，又透露以自己的成績未能考入心儀的學科，並表示當初對自己的期望過高。

她原本對多個科目都有興趣，特別是商科類，所以需要深思熟慮揀選其他選項。

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