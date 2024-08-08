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反起跑線聯盟2劇透丨第1至5人集劇情預告　朱茵超嚴厲家長學生叫苦連天

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

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《反起跑線聯盟2》

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》由朱茵、周家怡、強尼、潘燦良、袁富華、陳欣妍、林家熙、梁業、練美娟、蘇皓兒參演，劇集承接上一季，講述樂悠悠七小福一同升上標榜愉快學習的樂天小學，可是卻因新來任教冼老師的嚴厲和高壓教學方法，令眾家長和小孩叫苦連天。

【反起跑線聯盟2】朱茵13年後再參與港劇演出　與蘇皓兒演姊妹兩代女神首合作
 
反起跑線聯盟2丨第1集（12/8）
 
七小福再次集合，告別樂悠悠後一年，他們一同升上標榜愉快學習的樂天小學，準備迎接快樂的小學生涯，而爸媽們也終於鬆一口氣，能重奪「Me Time」，安排更多屬於自己的節目了。

沒料大家高興得太早，不知道新學年殺出一位程咬金──極為嚴格的班主任，冼老師（朱茵飾）！

為挽回樂天小學日漸低落的名聲，她對新生們從紀律到成績都要求極高。一班小孩從天堂跌落地獄，家長們的Me Time也頓成泡影，不禁齊聲高呼「唔通一世都係咁？！」

《反起跑線聯盟2》


 
反起跑線聯盟2丨第2集（13/8）
 
Charles（潘燦良飾）為家長出頭，與冼老師辯論教學方式，卻慘被撃敗。冼老師繼續雷厲風行，為令學生們打好全盤根基，不止自己任教的中文科，更插手其它科目，功課要全部重做到100分為止。

小孩們叫苦連連，家長們各出奇招，羅生（梁業）卻教導兒子凡事拿70分就足夠，讓自己有進步空間才是生存之道……同一時間，大家發現班上的學霸女Julia（李莉飾），似乎與冼老師有著不可告人的關係？
 
反起跑線聯盟2丨第3集（14/8）
 
1A班迎來第一次默書，家長小孩如臨大敵，小朋友記來記去都總是寫錯，抄到冇晒心機，惟獨Julia駕輕就熟。

Martin（植海維飾）對成績毫不在意，只想選班長出風頭，競爭對手卻是班上小惡霸姚立安（鄭信飾），豈料兩人都輸給了冼老師欽點的Julia。大家終於發現，原來冼老師是Julia的姨媽！

另一邊廂，Venus（周家怡飾）遲遲未簽署離婚協議書，總在推塘「唔記得」。原來不論大人細路，只有在做自己喜愛做的事，才會真正「有記性」……
 
反起跑線聯盟2丨第4集（15/8）
 
「生命教育週」來到，同學們要保護小雞蛋一週，姚立安卻因為班長Julia在班中「執法」過嚴，不忿報復，整爛了她的雞蛋。

七小福群起幫助Julia討回公道，卻竟演變成一輪打架混戰。

孩子們互生心結，家長苦惱該如何處理，卻發現原來不一定要爸媽介入，小孩們也能作出善良的選擇。

Venus既要發展網購蛋糕生意，又要照顧Billy（徐立德飾），倍感吃力，幸獲Charles邀請加入他的共享工作空間，更聘請她為七小福製作精美午飯飯盒，兩人關係再次走近一步。

《反起跑線聯盟2》

反起跑線聯盟2丨第5集（16/8）
 
小測結果出爐，七小福成績落後，天天都被冼老師罰留堂抄寫。無心向學的Martin竟然想出鬼主意，帶領大家「走堂」躲避。

望子成龍的Charles十分激心，惟有重金禮聘孔校長（袁富華飾）出山，打造「樂悠悠愉快學習天地」，希望孩子重拾對學習的樂趣。

孔校長的教學成效顯著，連Julia也被七小福感染，不禁瞞騙冼老師，偷偷地去「樂悠悠」上課，令冼老師傷心。Billy自從知道父母離婚後一直情緒低落，卻不願表露心事，令Venus感到痛心……

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