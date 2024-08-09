Healthy Life︱靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠

【睡眠不足／蹺腳／托腮／睡眠質素／伸展運動／放鬆肌肉】如果發現自己或身邊朋友慣性蹺腳或托腮，其實都是睡眠不足的其中一種表現，亦可能是大腦不夠清醒的現象，令身體抗重力肌活動減弱，從而導致不良姿勢出現。TOPick近日邀請到修畢佛學研究碩士的靜觀導師嘉嘉，教大家2個助眠瑜伽式子，透過拉伸動作幫助放鬆緊繃肌肉，提升睡眠質素。

2個助眠瑜伽式子

仰卧鷹式扭轉

首先躺在瑜伽墊上，肩胛骨和肩膊緊貼地蓆。

然後雙腳屈曲90度，右腳放在左邊大腿上。

下半身向左邊扭轉，左手同時按著右大腿外側。

右手屈曲手肘呈90度直角，手掌向天以仙人掌手放在旁邊。

眼望向右邊，停留2分鐘。

完成後可以換邊重覆練習。

這個動作有助刺激脊椎神經，放鬆脊椎周邊肌肉，同時透過扭轉髖關節，放鬆該處緊繃的肌肉。

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仰卧英雄式

首先以跪坐姿勢坐在瑜伽墊上。

兩邊膝蓋互相緊貼，雙腳腳掌分開。

臀部坐在雙腳之間，雙手向後撐地。

上半身向後仰，慢慢讓身體躺在瑜伽墊上。

最後把頭部輕輕放在瑜伽墊上。

雙手可以放鬆地抱頭或放在身體兩側。

停留5至8個呼吸即可。

動作有助伸展大腿肌肉及放鬆盆骨，進行動作時要保持保持膝蓋和小腿貼著瑜伽墊，如此能感受腿部肌肉得到放鬆。如果覺得拉伸感覺太強烈，可以用瑜伽磚或瑜伽枕墊在背部下方。

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靜觀導師嘉嘉表示，其實休息時只要嘗試拋棄一定要睡著的意念，讓身體單純地躺平休息，就能夠讓大腦得以放鬆，慢慢就能夠入睡。

攝影：陳健珊

鳴謝：佛學研究碩士靜觀導師嘉嘉

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